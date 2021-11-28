Чиновно-криминальная Рязань

Как всегда, размышляя над очередным названием своей статьи, я долго думал о том, что же поставить на первое место: криминал или чиновников. И после осмысления тех проблем, о которых здесь пойдёт речь, решил, что, конечно же, придётся писать и о криминале, и о чиновниках. Но, с учётом реально сложившейся на сегодня в Рязани обстановки, пришлось оба этих социальных субъекта объединить. А почему подобное произошло, мой дорогой читатель поймёт по мере ознакомления с теми мыслями, которые одолевали меня в процессе ознакомления с реальной ситуацией, сложившейся в нынешней Рязани.

Так уж получилось, что рязанскими реалиями мне пришлось заняться уже в сентябре прошлого – 2020 года. И началось всё с обращения в редакцию газеты «Президент», главным редактором которой я на тот момент являлся, одного из жителей Рязани и одновременно – бывшего сотрудника областной налоговой службы. Который, доведённый до крайней степени отчаяния бесчинствами своих бывших налоговых начальников и возмущённый достаточно «странными» схемами их «деятельности» по взиманию налогов с коммерческих структур Рязанской области, решил поделиться этой информацией с газетой, её журналистами и, конечно же, в первую очередь – с главным редактором. С тем, чтобы они провели своё независимое журналистское расследование и помогли разобраться в этой достаточно хитрой кухне. На которой, по его мнению, «варились» весьма нечистые «финансовые делишки». И этот бывший налоговый сотрудник передал в редакцию газеты некоторые весьма интересные материалы, очень нелестно характеризующие руководителей областной налоговой службы.

Ну, что тут поделаешь? Пришлось брать эти первичные материалы, слегка над ними поразмышлять, провести (как говорят в подобного рода случаях) первичную проверку и опубликовать свои некоторые весьма интересные наблюдения. Которые, как и положено по всем канонам жанра, были направлены в соответствующие следственные органы для проведения проверки. Хотя, зная региональные нравы и то, кто, как и каким образом на местах обычно проводит подобного рода «проверки», рассчитывать на какую-либо объективность и результативность этой «следственной проверки», естественно, не приходилось.

Что и подтвердили поступившие через некоторое время формальные отписки из органов полиции города Рязани и из Следственного Управления Следственного Комитета России по Рязанской области.

Зато сотрудники местной рязанской полиции весьма быстро среагировали на указания своих областных налоговых чиновников. И как только в свет вышел номер газеты «Президент» со статьёй об их неприглядной «деятельности», была дана команда тираж газеты отлавливать, задерживать и уничтожать. При этом, и сами налоговые чиновники, и сотрудники полиции, исполнявшие сей преступный по своей сути приказ, видимо, забыли о существовании статьи 58 Федерального Закона «О средствах массовой информации», который напрямую запрещает подобного рода действия кому бы то ни было. И за нарушение которой предусмотрено уголовное наказание до 2 лет лишения свободы.

И, тем не менее, факт остаётся фактом. Сотрудники полиции по прямому указанию руководства областной налоговой службы осуществили изъятие и уничтожение части тиража федерального СМИ, не имея на то никакого законного права!

Но, нас, журналистов, это не остановило. И мы продолжили своё расследование криминальной деятельности рязанских областных чиновников.

Да-да, дорогой читатель! Сегодня уже с определённой долей уверенности можно говорить о криминальном характере деятельности целого ряда чиновников Рязанской области. И, в первую очередь, конечно же, - о деятельности руководителей областной налоговой службы! Потому что даже самим фактом отдания указания сотрудникам полиции задерживать, изымать и уничтожать тираж федерального СМИ без какого-либо судебного решения этот чиновник уже совершил уголовно наказуемое деяние.

Но, данный господин, весьма обиженный на то, что федеральное СМИ описало его неблаговидные действия, четыре месяца бегал кругами и, видимо, с кем-то о чём-то договаривался. А затем – прискакал в Москву и накатал заявление в московскую полицию о том, что некие, неизвестные ему «злоумышленники» через газету «Президент» его – бедолагу оклеветали.

И тут же, как по мановению волшебной палочки, московские дознаватели бросили все свои первостепенные дела, прекратили заниматься ловлей злоумышленников и мошенников, свернули и отложили в дальний угол заявления о преступлениях в сфере электронного мошенничества и надувательства пенсионеров. И с отчаянным рвением взялись защищать «поруганную честь» рязанских налоговых чиновников!

Как ты думаешь, мой дорогой читатель? С чего бы это вдруг у наших «правоохранителей» возникло такое служебное рвение?

Методом логического размышления можно чётко определить источник сего явления. И он достаточно прост. Состоит он всего из двух возможных вариантов: либо откуда-то «сверху» была дана команда «отмыть» этих рязанских бедолаг, либо – кто-то (как это уже давно практикуется у нас в системе правоохранительных органов) случайно «занёс» в соответствующее «место» соответствующую сумму вознаграждения за будущую «успешную работу».

Вот теперь и тянется эта непонятка с, так называемым, «уголовным делом» по, так называемой, «клевете», в отношении, так называемых, «руководителей» налоговой службы Рязанской области.

Только, вот, видимо, мало кто понимает, что реально происходит на самом деле и с кем реально мы сегодня столкнулись в лице этих самых чиновников, представляющихся в качестве налоговых начальников Рязанской области.

А для этого нужно слегка окунуться в атмосферу Рязанской области и её криминальной истории за последние 15-20 лет. Что мы сейчас и сделаем.

История эта заслуживает особого внимания. Ибо, именно город Рязань в «лихие 90-е» стала ареной разгула криминала, связанного с таким явлением как рэкет. И именно в Рязани развернулась активная деятельность наиболее известных на всю страну рэкетирских группировок, между которыми началась настоящая криминальная война.

Наиболее известной из этих группировок была ОПГ «Слоны». Возглавлял которую некий таксист Вячеслав Ермолов по кличке «Слон». Эта ОПГ фактически обложила данью всех предпринимателей Рязани и близлежащих районов и очень жёстко расправлялась со всеми, кто пытался хоть как-то самостоятельно вести бизнес, не выплачивая определённую дань в казну «слонам».

Однако очень скоро рядом с ними в Рязани возникли и другие криминальные группировки. Которые также начали вести борьбу за своё преобладание на рэкетирском пространстве. Это Архиповская, Кочетковская и Айрапетовская ОПГ. И на всём пространстве Рязанской области развернулась настоящая неприкрытая криминальная война. Сначала она шла на кулаках. Затем – загремели автоматные очереди. И потянулись вереницы трупов на кладбища!

При этом, представители официальной власти либо просто не могли справиться с такой волной криминальной преступности в области, либо в каких-то случаях шли на сговор с некоторыми представителями отдельных преступных группировок. Для того, чтобы снизить уровень накала этой войны. Но, в любом случае, представители бизнеса вынуждены были приспосабливаться к навязанным им «правилам криминальной игры». И даже – зачастую самим становиться членами этих ОПГ. Естественно, не особо выпячивая и не рекламируя свою принадлежность к тому или иному криминальному сообществу.

Да и, сами члены ОПГ, прихватив порой изрядный куш из общей «казны», спешили эти средства легализовать где-нибудь подальше от Рязани (например – в Швейцарии). И после разгрома ОПГ и ликвидации её лидеров, не попав в поле зрения правоохранительных органов (а в некоторых случаях и просто – откупившись), организовали свой собственный, теперь уже вполне легальный бизнес. А кое-кто из членов рязанских ОПГ даже направился в политическую деятельность и сделал себе неплохую политическую и административную карьеру.

Но, как говорится, традиция рейдерства в Рязани осталась, как видимо, на вечные времена! Только приняла она теперь несколько иные формы. Поскольку тот (как мы выражаемся) «уличный криминал» нынче сменился другим криминалом – «административным». Или, если говорить более точно, - «чиновным». Поэтому, если раньше рэкетиры выглядели в виде неких бородатых мужиков с обрезами, нагло врывающимися в магазинчики, офисы и палатки, то теперь эти новоявленные рэкетиры разъезжают на казённых авто. И сами лично они, как правило, никуда не врываются. Они посылают в ту или иную коммерческую структуру своих подчинённых, выдав им соответствующие документики. Наделив их соответствующими полномочиями. И действуют они, якобы, от имени государства.

Но, вот, только предпринимателю порой очень трудно понять, кому, сколько и за что он реально должен заплатить, если все необходимые платежи, причитающиеся по Закону, он уже давно официально сделал.

И вот тут-то начинается самое интересное. Эти прошедшие прекрасную подготовку и получившие порой прекрасное образование криминальные чиновники придумывают такие уникальные схемы, что перед ними могли бы снять шляпу все организаторы «финансовых пирамид» 90-х годов! И даже – сам Сергей Мавроди со своим знаменитым «МММ»! Потому что нынешние областные налоговые чиновники очень быстро сообразили, где, как и с кого можно получить определённую «маржу». Так как в их руках оказалась вся база данных по созданию и по формированию всего бизнеса в области. И они прекрасно ориентируются в вопросах по поводу источников возникновения того или иного бизнеса в области. А, следовательно, - могут очень спокойно шантажировать этим любого предпринимателя, тем или иным образом причастным к криминалу «лихих 90-х».

Видимо, именно поэтому, едва получив назначение на пост главы налоговой службы Рязанской области в январе 2014 года, её новый начальник тут же, прибыв из другого региона России, поселился не где-нибудь, а в бизнес-центре «Капитал Атрон». Владельцем которого являлся достаточно «успешный» с точки зрения бизнеса, но и достаточно «сомнительный» с точки зрения своего правового поведения и статуса бизнесмен Дмитрий Малахов. И хотя «Апарт отель», в котором сразу же снял апартаменты для себя и для своего водителя этот новоявленный начальник налоговой службы области, формально имеет другого владельца, он входит в структуру бизнес-центра «Капитал Атрон». А вся сеть «Атронов» в Рязани принадлежит одному человеку – по имени Дмитрий Малахов. Который может поставить в качестве «прокладки» директором или эрзац-хозяином принадлежащего ему объекта собственности любое подотчётное ему физическое лицо.

И вот что интересно. Именно в период проживания нового областного налогового начальника на территории, подведомственной Дмитрию Малахову, тот сначала получает весьма приличные заказы на выполнение работ для города Рязани. В частности – на освещение улиц. Но, уже через некоторое время оказывается, что львиная доля выделенных на эту работу денег так и не пошла на выполнение заказа, а улицы так и остались без освещения. И Дмитрию Малахову самому «засветило» уголовное дело. Однако оно каким-то чудесным образом через некоторое время оказалось «под сукном». И ход ему дан не был.

Тебя не на какие мысли не наталкивает подобный разворот событий, мой дорогой читатель? А, вот, я почему-то над этим начал серьёзно задумываться.

Тем более, что уже через год с тем же Дмитрием Малаховым (в отеле которого в апартаментах продолжает проживать наш «уважаемый областной налоговый начальник») случается ещё один «конфуз».

Дмитрий Малахов по случаю прикупил «Пронский известняковый карьер». Но, как оказалось, лицензия на разработку в нём полезных ископаемых уже давно закончилась и на данном предприятии висел долг государству в 27 миллионов рублей. Совершенно естественно, что господин Малахов по данному поводу решил судиться. Хотя, фактических шансов выиграть данный судебный процесс не было никаких.

Но! Не нужно забывать в какой среде вращался господин Малахов и кто у него поселился в апартаментах… И в результате ряда правильных манипуляций, а также в результате того, что представители административных органов области просто перестали посещать заседания суда, он оказался в выигрыше. А государство – осталось без 27 миллионов рублей!

Всё это можно было бы списать на какие-то простые совпадения. Если бы ни одна весьма немаловажная деталь. Практически все представители рязанского бизнеса (не говоря уже о сотрудниках правоохранительных органов) прекрасно знают о том, что первоначальный капитал, за счёт которого сложилась коммерческая деятельность Дмитрия Малахова, достался ему от «айрапетовской» ОПГ. И что его связывали тесные личные узы с лидером этой ОПГ Русланом Грачёвым по кличке «Рус». И деньги эти изначально были, как принято говорить в подобного рода случаях, «общаковыми».

Думаю, что прекрасно осведомлён об этом был и его высокопоставленный областной налоговый «постоялец», проживающий в фактически принадлежащем ему «Апарт отеле».

Знали обо всех этих делах и делишках, конечно же, и другие чиновники в администрации Рязанской области. Подбор в состав которых, кстати, вызывает сегодня у многих экспертов очень серьёзные вопросы. Ну, например, до сих пор некоторые представители СМИ гадают, как мог попасть на пост вице-губернатора этой области господин Игорь Греков, который ещё в 2001-м году в городе Ростов-на-Дону был судим по статье 159 УК РФ за мошенничество в крупном размере. Он торговал там контрафактной водкой. И реально отбыл наказание в 2 года лишения свободы. А затем перекочевал в город Рязань, умело скрыл все данные о своей судимости и продвинулся до поста вице-губернатора области. А в новую для себя область он прихватил с собой целую «команду» своих дружков и подельников. Которых затем расставил по перспективным административным постам. Включая пост вице-мэра города Рязани.

И при этом складывалось впечатление, что никто никогда ничего об этом в Рязани вообще не знал и не слышал. Пока по данному поводу не разразился скандал после попытки некой сотрудницы областной администрации, представившейся на итоговой Пресс-конференции президента России В.В.Путина «беременной журналисткой», выдвинуть его за мнимый «подвиг» на звание Героя России.

Эту историю про мнимый «подвиг» бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова рассказал тебе, мой дорогой читатель, автор данной статьи. За что его сегодня тоже пытаются обвинить в «клевете». Хотя даже Прокуратура области подтвердила тот факт, что их бывший высокопоставленный чиновник действительно имел судимость.

Есть и ещё одна уникальная своеобразная «рязанская кадровая особенность». Она заключается в том, что целый ряд московских чиновников в различных ведомствах (включая МВД России и Администрацию президента России) являются либо прямыми выходцами из Рязани, либо прошли через «школу рязанского администрирования». И я, честно говоря, весьма сомневаюсь в том, что эта «рязанская административная школа» пошла им на пользу. Потому что никто из них сегодня не может или сознательно не хочет хоть как-то положительно повлиять на изменение ситуации в Рязанской области в лучшую сторону. И объективно продолжает играть на стороне чиновно-криминальных элементов.

Однако очень странно во всей этой истории другое.

Почему обо всём этом прекрасно осведомлены мы – журналисты, но в упор не желают видеть этого сотрудники следственных органов? Почему следователи рязанского следственного управления с таким упорством не желают серьёзно разбираться в сути происходящих событий, анализировать происходящие действия и делать соответствующие выводы?

Ответов на эти вопросы может быть лишь два.

Либо эти следственные сотрудники абсолютно некомпетентны и не способны вообще проводить какие-либо расследования. И тогда сам собой напрашивается вывод об их полном служебном несоответствии занимаемой должности. Либо данные следственные сотрудники являются соучастниками чиновно-криминальных схем, так активно сегодня действующих на территории Рязанской области. И тогда они должны быть не просто отстранены от занимаемых должностей, но и привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности ОПС (организованного преступного сообщества).

А то, что сегодня на территории Рязанской области в полную силу развернулась деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), в состав которого входят и представители криминального бизнеса, базирующегося на средствах ОПГ 90-х годов, и представители административных структур, и представители силовых структур, активно пытающихся прикрывать деятельность тех и других, уже давно ни у кого в нашей стране не вызывает никаких сомнений. При этом, вполне возможно, что и сами представители некоторых силовых структур активно участвуют в развитии криминальной деятельности на территории области.

Но, этого всем им, видимо, показалось мало. И они решили в сферу своей криминальной деятельности включить сегодня и сотрудников московских административных и правоохранительных органов. Что очень ярко выразилось в попытке обвинить журналиста, всего лишь сделавшего чёткий анализ происходящих грубейших нарушений Закона на территории Рязанской области через публикацию материала в федеральном СМИ, в какой-то явно надуманной «клевете». При том, что все признаки чиновно-криминального беспредела в этом регионе России уже давно ни у кого не вызывают никакого сомнения.

И это свидетельствует о том, что мы далеко ещё не справились с пережитками тех самых «лихих 90-х»! И что нашему обществу ещё предстоит вести серьёзную борьбу за очищение от всей той наносной чешуи криминального беспредела, который породила страшная социальная катастрофа, постигшая нашу страну в начале 90-х годов прошлого века.

Так, может быть, пора сделать серьёзные шаги в данном направлении? И в первую очередь – главе государства, президенту России В.В.Путину как гаранту Конституции Российской Федерации!

Только начать это нужно не с «разборки» над журналистом, а с серьёзного расследования криминальной деятельности всех чиновников (и в особенности – с руководителей налоговой службы и сотрудников правоохранительных органов) конкретного региона России – Рязанской области!

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в Генеральную Прокуратуру РФ и в Следственный Комитет России