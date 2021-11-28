Экономика для Украины, "зеленая с продристью"

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, как Украина могла бы "избавиться" от российского газа.

Как подчеркнула дипломат, Лондону очень важно, чтобы Киев стал энергонезависимым, особенно от Москвы. Для этого, по ее мнению, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.

"Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями", — рассказала Симмонс в интервью "Украине 24".

***

А можно еще всем народом пукать в трубочку, и таким образом добывать газ. Этот способ описан еще Владимиром Войновичем в романе "Москва-2042", который неспроста называли пророческим. Скажем, "монгол-бурятская" война - это прообраз всех войн на постсоветском пространстве, включая сюда и донбасскую. Власть КГБ, слившуюся с КПСС в некую КПГБ - это, конечно, пророчество касаемо нынешнего государственного устройства, где давно "власть взяли органы".

И вот - описанный Войновичем энергетический кризис: сдача «вторичного продукта» (экскременты, экспортируемые на Запад как биотопливо взамен растраченных нефти и газа) в «кабесотах» (кабинеты естественных отправлений).

Правда, у Войновича Москва, а тут Киев, но какая, в сущности, разница?

А.Б.