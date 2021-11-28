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Московский листок

Экономика для Украины, "зеленая с продристью"

Опубликовано 28.11.2021 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Экономика для Украины, "зеленая с продристью"

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, как Украина могла бы "избавиться" от российского газа.

Как подчеркнула дипломат, Лондону очень важно, чтобы Киев стал энергонезависимым, особенно от Москвы. Для этого, по ее мнению, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.

"Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями", — рассказала Симмонс в интервью "Украине 24".

***

А можно еще всем народом пукать в трубочку, и таким образом добывать газ. Этот способ описан еще Владимиром Войновичем в романе "Москва-2042", который неспроста называли пророческим. Скажем, "монгол-бурятская" война - это прообраз всех войн на постсоветском пространстве, включая сюда и донбасскую. Власть КГБ, слившуюся с КПСС в некую КПГБ - это, конечно, пророчество касаемо нынешнего государственного устройства, где давно "власть взяли органы".

И вот - описанный Войновичем энергетический кризис: сдача «вторичного продукта» (экскременты, экспортируемые на Запад как биотопливо взамен растраченных нефти и газа) в «кабесотах» (кабинеты естественных отправлений).

Правда, у Войновича Москва, а тут Киев, но какая, в сущности, разница?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вовна написал 28.11.2021 02:57
На поминках войновича все жрали самогон из кала, закусывали им же, травили анегдоты только про это, зачитывали друг другу в морду цитаты из чонкина про кал, пердели, короче всячески развлекались. Матерый дух скатола витал над этим сборищем )))
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Спят в палатке парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюряге! написал 28.11.2021 01:56
Как бы не убивали украинцев путинские шавки, но минимальная пенсия в Украине выше чем на России.
Срок выхода на пенсию в Украине на пять лет раньше чем на России.
Минимальная заработная плата на России меньше чем в Украине.
Правительство Украины продавало всегда газ своим жителям со скидкой которая доходила до 133 доллара за тысячу кубов.
На Рашке-путиняшка жителям дальних регионов газ обходится до 800 долларов за тысячу кубов.
И т.д. и т.п.
Так где звери и шакалы правят сраной?
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