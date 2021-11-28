У меня с нынешней властью разногласия не политические — нравственные. И лингвистические (но это уже в порядке продолжения нравственных).

Горе какое в Кузбассе, Господи... А ведь у погибших были семьи, дети, родители старенькие. 51 человек, да, но сколько намечается горьких судеб (типун мне на язык, но это же правда) — спивающихся женщин, умирающих от инфаркта стариков, несчастных подростков, неизвестно в чем находящих утешение. И тысячи навсегда ожесточившихся сердец, ненавидящих власть и богатство, которые свели в могилу их родных и друзей!

Потому и не поехал главный наш. Во всех приличных странах президенты и премьеры срываются из любых, самых далеких мест, если у них дома происходит нечто подобное. Не соболезнования выражать, находясь за три тысячи километров от трагедии, а за руки воющих вдов держать! А наш — нет, не поехал.

Опять же назальная ревакцинация, и про войну с Украиной америкашки нагло врут, и вообще много дел. А там — на шахте — и разорвать могут ненароком...