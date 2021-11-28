У меня с нынешней властью разногласия не политические — нравственные. И лингвистические (но это уже в порядке продолжения нравственных).
Горе какое в Кузбассе, Господи... А ведь у погибших были семьи, дети, родители старенькие. 51 человек, да, но сколько намечается горьких судеб (типун мне на язык, но это же правда) — спивающихся женщин, умирающих от инфаркта стариков, несчастных подростков, неизвестно в чем находящих утешение. И тысячи навсегда ожесточившихся сердец, ненавидящих власть и богатство, которые свели в могилу их родных и друзей!
Потому и не поехал главный наш. Во всех приличных странах президенты и премьеры срываются из любых, самых далеких мест, если у них дома происходит нечто подобное. Не соболезнования выражать, находясь за три тысячи километров от трагедии, а за руки воющих вдов держать! А наш — нет, не поехал.
Опять же назальная ревакцинация, и про войну с Украиной америкашки нагло врут, и вообще много дел. А там — на шахте — и разорвать могут ненароком...
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стоик7935 написал 28.11.2021 02:46
в этом его суть?
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме на колу! написал 28.11.2021 02:06
До 2004 года по словам советника президента РФ Илларионова все официальные документы оформлялись с предлогом "в" - " в Украине".
После 2004 стало "на" - "на Украине".
Раньше было "в Донбассе" - "давно не бывал я в Донбассе. тянуло в родные края...", теперя стало "на Донбассе" (слова из советской пездни) .
Зато гордо гутарят "в Кузбассе", а не "на Кузбассе", хотя и тута и тама речь идет о "бассейне".