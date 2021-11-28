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Московский листок

Градский умер

Опубликовано 28.11.2021 в разделе комментариев 3

шоу градский
Градский умер

Скончался советский и российский певец, композитор Александр Градский, артист скончался около двух часов ночи в больнице.

Градский попал в больницу с подозрением на инсульт, хотя какое уж там подозрение – доставили без сознания и с угасающими признаками жизни.

Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса, но в целом все произошло достаточно неожиданно. Собственно, упал и вскоре умер. Как в стихах: если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой.

Нет смысла, да и неприлично обсуждать у гроба, хороший был человек или не очень – голос был замечательный, можно сказать, голос целого поколения. Которое, увы, уходит.

Ну и было шоу «Голос» как попытка продолжить себя в других, благородная попытка.

Всё.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Длождожьдд написал 28.11.2021 10:47
Всякий певец ртом - продавец воздуха.
Как вртикулятор-резонатор(автор-исполнитель) - продавец воздушных мыслей.
В 99% случаев - звуковых колебаний для возгонки эмоционального фона.
когда думать в лом, тогда чуйствовать в тему
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 28.11.2021 10:23
Как говорит в таких случаях В. Ющенко: "Нас - рать!"
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(без названия)
стоик7955 написал 28.11.2021 09:51
Был ли он привит?
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