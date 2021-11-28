Градский умер

Скончался советский и российский певец, композитор Александр Градский, артист скончался около двух часов ночи в больнице.

Градский попал в больницу с подозрением на инсульт, хотя какое уж там подозрение – доставили без сознания и с угасающими признаками жизни.

Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса, но в целом все произошло достаточно неожиданно. Собственно, упал и вскоре умер. Как в стихах: если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой.

Нет смысла, да и неприлично обсуждать у гроба, хороший был человек или не очень – голос был замечательный, можно сказать, голос целого поколения. Которое, увы, уходит.

Ну и было шоу «Голос» как попытка продолжить себя в других, благородная попытка.

Всё.