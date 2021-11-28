Семьи погибших на шахте в Кемеровской области получат по 250 тысяч рублей

Госпитализированные - по 150 тысяч, заявил глава региона Сергей Цивилев.

"Выплаты будут по погибшим 150 тысяч рублей от области и 100 тысяч рублей - от района, итого 250 тысяч рублей. По тем, кто находится в больнице, - 100 тысяч от области и 50 тысяч от района, итого 150 тысяч", - сказал губернатор журналистам.

По его словам, этого вполне достаточно за потерю кормильца семьи: ведь «самое главное — это не выплаты».

Сам он в месяц зарабатывает 650 тысяч рублей (это только официально).

Из 17,4 млн тонн кемеровского угля, проданного в октябре, 12,3 млн тонн пошли на экспорт, 2,9 млн тонн — металлургам, 1,2 млн — электростанциями, 0,5 млн — предприятиям ЖКХ и населению.

Берем только экспорт 12.3 млн по 150 $= 130 млрд выручки за месяц.

А кто-то говорит, что у нас не капитализм, что у нас нет эксплуатации трудящихся… 250 тысяч – вполне достаточно. А что?

А.Б.