Мэра Прокопьевска уволили за банкет в день траура по шахтерам

Мэр кузбасского города Прокопьевска, где 25 ноября произошел взрыв на шахте "Листвяжная", Вячеслав Старченко устроил банкет по случаю своей инаугурации. Празднество прошло вечером 25 ноября, когда уже было известно о погибших шахтерах, а региональные власти объявили трехдневный траур.

В результате глава города успел проработать на должности главы города один день. Общественный активист проник на корпоратив чиновников и рассказал в соцсетях, как чиновники отдыхают во время трехдневного траура по шахтерам, часть которых жила в Прокопьевске.

После этого губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил в своем телеграм-канале об увольнении Старченко. Кроме того, его и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии "Единая Россия".

Самое интересное, что оба репрессированных отрицают, что участвовали в банкете! Но это разве имеет значение?

«Мэра на тот момент, когда мы вошли в помещение, на банкете не было. Видимо, он уже покинул помещение, может, в туалете сидел. Я не утверждаю. Но там были другие люди, депутаты», — объяснил сам автор ролика.

И, кстати, мэр – должность выборная. Но кого это волнует в стране победившей буржуазной диктатуры?

А.Б.