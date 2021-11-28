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Московский листок

Епископ наказан за рукоприкладство

Опубликовано 28.11.2021 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Епископ наказан за рукоприкладство

Патриарх Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта от руководства Андреевским ставропигиальным (подчиняющимся непосредственно патриарху) мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с "ударом" священника на литургии.

Ранее в сети появилась запись, на котором, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника.

Как утверждает автор видео, действие происходит в Андреевском монастыре, Феофилакт (Моисеев) возглавляет с 2013 года.

Я и не понял… Обычное дело, старший по чину наказывает младшего, который должен смиренно терпеть… Почитайте хоть Иосифа Волоцкого, так тот предлагал лупить еретиков почем зря, пока рука не устанет.

Что уж лезть с понятиями 21-го века в организацию, которая возникла, когда правонарушение каралось распятием? Не сжигают на площадях, и на том спасибо.

 А.Б.



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