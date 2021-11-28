Дал комментарий "Свободной прессе", который редакция подвергла решительному обрезанию. И опять обозвали меня "политологом", хотя я никаким политологом не являюсь - наверно, хватит, пора заканчивать сотрудничество с этой редакцией.

Вымаранные редакцией фрагменты выделяю полужирным.

Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против частной военной структуры, известной как «Группа Вагнера». Документ принят 585 голосами против 40 при 43 воздержавшихся. Сообщается, что ограничительные меры коснутся запретов на поездки и замораживание активов ее оперативников.

— Вообще-то во многих странах, в том числе и в России, существуют статьи УК, категорически запрещающие наемничество, — напоминает политолог Анатолий Баранов. — Провести грань между ЧВК и наемниками очень трудно, ее практически нет. Так что меня эти санкции не удивляют и не возмущают. Тем более, они не против самих «солдат удачи», а против их хозяев — «торговцев смертью». А чего вспомнили? Ну ведь все политические системы обладают избирательным зрением...

— Так против кого в итоге санкции?

— Навряд ли кто-то станет применять санкции против рядовых бойцов, хотя инциденты, подобные белорусскому, возможны. В современном мире вообще трудно что-нибудь скрыть. Тот факт, например, что ЧВК тесно связаны с интересами государства, спецслужб или очень крупного бизнеса, который также связан с государством. И вот поедет кто-то с семьей отдыхать в свой замок в Швейцарии — а его и арестуют. И допрашивать его будут хорошо ему знакомые люди. И выложит он все секреты, которые еще по какому-то недосмотру не известны вероятному противнику. У нас ведь носители гостайн такие, что не поймешь, наши они граждане или уже не наши…

— В резолюции отмечается, что группа Вагнера присутствует во многих конфликтах по всему миру, особенно на Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Но так они там, кроме Украины, по приглашению правительств. Это их внутреннее дело. Почему, когда американские ЧВК орудуют в Сирии и Ираке без ведома властей этих стран, никто не возмущается?

— Так существуют двойные стандарты: «Северный поток-2» под санкциями, а транспортировка СПГ из США — нет. Это как разница между разведчиком и шпионом. «Блэкуотер» — это целая армия, которая может, при необходимости, завоевать такую страну, как Ирак. Но их как бы нет, а «Вагнер» есть — вот и все.

- Почему вообще Запад беспокоит присутствие российских ЧВК именно в Африке и на Ближнем Востоке? Резолюция призывает все страны, которые пользуются услугами этого военизированного формирования и его филиалов, особенно Центральноафриканскую Республику, разорвать любые связи с группой и ее сотрудниками. Почему именно ЦАР?

- Ну, наверно, потому что ЦАР скоро войдет в Евросоюз, я полагаю? И Европарламент сильно беспокоит ситуация с наемниками в этой стране. В реальности надо ждать интервенцимю в ЦАР, которая весьма неожиданно оказалась в орбите интересов РФ, вернее, одной из важных олигархических структур. А всем остальным - ай-яй-яй, нельзя пересекать "красную ленточку". В эпоху великих географических открытий вся земля, даже еще не исследованная, была разделена на зоны интересов великих держав. И за вторжение в зону чужих интересов могла начаться даже война. Сегодня мало что изменилось.

- И что, кто-то разорвет? Есть у них способ заставить власти этих стран сделать это?

- У Европарламента нет, а у Америки есть. Например, убрать прежнего руководителя и посадить на его место более удобного, как в Болгарии в конце 19-го века или в Иране в середине 20-го.

- По словам депутатов, деятельность "группы Вагнера" воплощает "распространение российского влияния в конфликтных зонах". И как, успешно? Может, пора уже легализовать ЧВК и побольше их понаделать? Нужно ли уже легализовать их? Насколько ни вообще эффективны (если брать примеры той же Сирии или Донбасса)?

- Вопрос содержит и ответ - Британия в эпоху географических открытий поощряла каперство, то есть прием на госслужбу самых настоящих пиратов. Да и в новое время есть примеры, взять хоть Боба Денара, легенду наемничества. Есть ведь и иностранные легионы, французский и бельгийский - со времен Рима брали на службу варваров. Но надо иметь в виду - эпохи передела мира всегда сопровождаются не только маленькими конфликтами, но и настоящими большими войнами. У нас есть силы, если что, разгромить "Великую армаду" НАТО? Или, завоевав Иран силами нескольких дивизий, в это же время разгромить германскую армию под Москвой? Не знаю...