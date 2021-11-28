Треть россиян заявила об ухудшении материального положения #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Градский умер 2 Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат по 250 тысяч рублей, https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Мэра Прокопьевска уволили за банкет в день траура по шахтерам «Листвяжной» https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Почти треть россиян заявила об ухудшении материального положения 5 Профсоюз СПР борется и побеждает 6 Епископ наказан за рукоприкладство https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире 8 Экономика для Украины, "зеленая с продристью" https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления



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