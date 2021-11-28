Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Градский умер
2 Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат по 250 тысяч рублей, https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Мэра Прокопьевска уволили за банкет в день траура по шахтерам «Листвяжной» https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Почти треть россиян заявила об ухудшении материального положения
5 Профсоюз СПР борется и побеждает
6 Епископ наказан за рукоприкладство https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире
8 Экономика для Украины, "зеленая с продристью" https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления
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верный путинец написал 28.11.2021 19:58
стоик7935 написал 28.11.2021 19:17
режим карлика оскалился "новичком", вертухаями и укололизацией в сторону русских людей?
допотопные самолеты, танки...это для внешнего потребления или тоже для устрашения русских?