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Московский листок

Треть россиян заявила об ухудшении материального положения

Опубликовано 28.11.2021 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 Градский умер

2 Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат по 250 тысяч рублей, https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Мэра Прокопьевска уволили за банкет в день траура по шахтерам «Листвяжной» https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Почти треть россиян заявила об ухудшении материального положения

5 Профсоюз СПР борется и побеждает

6 Епископ наказан за рукоприкладство https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире

8 Экономика для Украины, "зеленая с продристью" https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
верный путинец написал 28.11.2021 19:58
Швабру в задний проход, или приседать на бутылку - тем кто недоволен. И будут восхвалять Путина и любить Россию.
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(без названия)
стоик7935 написал 28.11.2021 19:17
Двух профессоров Высшей школы экономики (ВШЭ), Геннадия Есакова и Сергея Пашина, которые, со слов студентов, критиковали состояние законности и права в России, внезапно уволили из вуза, сообщило издание Znak.com в субботу, 27 ноября?
режим карлика оскалился "новичком", вертухаями и укололизацией в сторону русских людей?
допотопные самолеты, танки...это для внешнего потребления или тоже для устрашения русских?
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Мэра Прокопьевска уволили за банкет в день траура по шахтерам (5)
Семьи погибших на шахте в Кемеровской области получат по 250 тысяч рублей (9)
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