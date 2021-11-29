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Московский листок

Законы о QR-кодах примут после Нового года

Опубликовано 29.11.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Законы о QR-кодах примут после Нового года

Законы о QR-кодах примут после Нового года. Об этом сообщил источник в руководстве Госдумы. По его словам, инициатива будет одобрена до 1 февраля. Он пояснил, что пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому, по его словам, законы примут до 1 февраля. 

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах.

***

О несущественном. Проверка куаркодов в транспорте парализует весь столичный общественный транспорт.

О существенном. Когда о прохождении законопроекта через парламент говорят в столь уверенном тоне, есть все основания заподозрить фиктивность самой процедуры.

Это как с бюджетом - поговорили, причем довольно резко, а потом приняли подавляющим большинством.

Хотя не очень понятно, зачем вообще эти куаркоды? Если вакцина более-менее гарантирует, что ты не заразишься и не станешь бессимптомным носителем, то зачем тебе куаркод? Ходи себе спокойно.

Тот, кто не вакцинировался - рискует, причем, если верить Путину, то делает это добровольно. Зачем ему куаркод?

Но это просто мои соображения...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
По-моему Баранов совсем отупел написал 29.11.2021 01:59
Ответ на вопрос:
- Зачем ему куаркод?
не имеет ни малейшего отношения к медицине.
Баранов сам на протяжении длительного времени выступал марионеткой в руках кукловодов и воплями о страшной болезни лил воду на их мельницу.
А теперь недоуменное зачем ...
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