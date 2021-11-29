Кассиры продовольственных универсамов как жертвы антиваксеров

Четвертая волна коронавируса начинает робко отступать. Заболеваемость снижается и местные власти подчас даже начинают сокращать ковидные койки. Вице-премьер РФ Голикова утверждает, что пресловутый так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 70% в Севастополе, Чукотке, Тыве, Московской области и Москве, Карелии. Глава Роспотребнадзора Попова сообщила: «Если смотреть по разным регионам РФ, то это в среднем 0,25-0,3% повторных случаев», что среди привитых россиян ковидом заболевают не более 2,5%.

В Италии прошла информация - кассиры супермаркетов умирают чаще медиков, которые в свою очередь умирают от КОВИДа чаще, чем обычные люди. Кассиры верят антиваксерам. Кроме того часто им не дают полного комплекта хороших масок. Врачи оснащены лучше, и кроме того они должны знать об опасности КОВИДа.

В Интернете замечено, что «против введения QR-кодов ведется профессиональная работа с хорошим бюджетом. Дирижеры протестов против QR-кодов пытаются раскачать консервативную часть российского общества, но их главная цель – разогревать любые конфликты в РФ.» Опыт Италии показывает, что прижать в сети. всех антиваксеров очень просто, Раз их в РФ не прижали, значит какой-то башне Кремля это выгодно. Будто бы (https://www.km.ru/v-rossii/2021/11/27/koronavirus/893069-sostavlen-spisok-ugolovno-nakazuemykh-feikov-o-covid-19) скоро будет принят закон: по которому уголовная или административная ответственность грозит физическим лицам и СМИ за распространение следующей информации: 1) искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации; 2) фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса; 3) фейки про «химтрейлы и коронавирус»; 4) фейки о природе коронавируса и его распространении; 5) теории заговора, несущие угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.п.); 6) фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем — «паспортов здоровья и иммунизации. Как обычно, в этом вопросе власти показали себя полными профанами. Мне вот интересно, кто в РФ способен оценить информацию о природе коронавируса. Кроме Логунова и Покровского и одного биолога из Новосибирска, видимо, нет таких. Нельзя будет писать и о том, что это американцы создали этот вирус и подкинули китайцам. Я писал об этом.

Давеча антиваксеры пожаловались на здешнего редактора: будто бы из текста их статьи была удалена следующая фраза: «Вы, алчные наглецы, считаете других такими же трусами, как и вы, и пытаетесь их напугать. Давайте и я вас напугаю. Причём, напугаю так, что вы обмочитесь от перепуга…».

Анатолий Баранов: Росздравнадзор вдруг занялся сыском. Мониторит сети, пишет доносы...

Увы, надежды антиваксеров не оправдались - я не обмочился и готов спорить с любым антиваксером на открытой площадке, например, в Скайпе, где смонтированный потом фильм не будет содержать удаленных фраз. Готов спорить и с Гундаровым, да с кем угодно. Дионис Каптарь, кажется из КМ.ру, мог бы это организовать. А то все антиваксеры не разбирают моих аргументов, нападая на меня лично, а не на приводимые аргументы. Когда я вижу, как антиваксер поливает мое имя грязью и намекать на мое сумасшествие, я начинаю гордиться и верить, что не зря пишу свои статьи.. А сейчас я готов ответить на любые вопросы по теме КОВИДа (mironaaa@yandex.ru). Хотя на подавляющее большинство их я уже отвечал.

В будто бы удаленном куске вновь идут мантры о том, что SARS-CoV-2 (интересно, а антиваксеры знают, как эта аббревиатура переводится?) вирус не выделен, хотя это доказано уже в 200 тысячах научных работ, в которых приняли участие более 4 млн ученых. Кстати, редактор Баранов абсолютно прав. Он и меня справедливо критиковал за недопонимание. Видимо, скоро начнется давление на сайты, где расцвели антиваксеры и вместо того, чтобы публиковать ничем не доказанные утверждения антиваксеров, лучше сайт сохранить. Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность. В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.

Росздравнадзор становится репрессивным органом

Далее антиваксеры призывают: «Организуйте открытое совещание с настоящими врачами России…». Но дело в том, что таких врачей скорее всего очень мало. 99% российских врачей, как и большинство антиваксеров, не прочитало ни одной научной статьи на английском языке. Например, они ссылаются на меня в том, что я сообщил – о 130 тыс. статей о КОВИДе в ПабМеде, но дело в том , что на момент публикации той антиваксерской статьи с этой ссылкой уже было опубликовано 200 тыс. статей по КОВИду и это только тех, что реферируются в ПабМеде. То есть, эти антиваксеры даже не умеют выйти на сайт и прочитать данные ПабМеда.

Я подробно разбирал писанину антиваксеров, но антиваксеры все эти аргументы или не хотят слышать или совсем не понимают, однако уточняющие вопросы почему-то не задают. Замечу, что когда человек, незнакомый с правилами формирования выборки (сэмплинга), начинает считать статистику, получаются именно те данные, которые изначально хотел получить так называемый исследователь. Это похоже на ситуацию, когда обувь тачает учитель. Однако я полностью согласен с антиваксерами в их критике всех этих главных врачей, голиковых и мурашкиных, которые не профессионалы. Именно я одним из первых еще в марте 2020 г. начал критиковать их действия. Все эти деятели вылезли наверх по знакомству или из-за умения лизать попу начальству. Например, Коммунарка переделана из онкологического госпиталя. Там нет мельцеровских боксов. Понятно, что защита от внутрибольничной инфекции нулевая.

Те же врачи, кто верит КОВИД-диссидентам, - уже не врачи. КОВИД показал, что мнение о лучшем в мире советском образовании оказалось мифом. Когда я заканчивал Ивановский мединститут в 1974 году, у нас очень мало давалось знаний о вирусах. По крайней мере, я не помню, чтобы нам показывали электронно-микроскопические картинки вирусов человека, но вроде давали картинку бактериофага табачной мозаики, но не более. Учебники, по которым учат нынешних студентов-медиков, мало отличаются от советских. А ведь 30 лет прошло. Учебник «Гены» Льюина и учебник «Молекулярная и клеточная биология» Альбертса выдержали в США уже 10 изданий. РФ наверное единственная страна в мире, где у медиков нет курса молекулярной биологии, которые есть во всех развитых странах мира. Без знания строения белков и их взаимодействия очень трудно понять, что такое рецептор и лиганд, которые очень важны для понимания болезнетворного действия КОВИДа. (Когда я учился, то есть до 1983 года, эти знания нам давались в курсе биофизики, который нам читали специалисты с медико-биологического факультета, для поступления в аспирантуру по цитоморфологии этих знаний было достаточно - А.Б.)

Да, в хороших советских школах ученики легко брали интегралы, называли даты съездов КПСС. Однако потом они вдохновенно заряжали воду от Чумака, несли деньги в МММ и голосовали за Ельцина и Путина. С интегралами наперевес. Казалось, что советский народ умный и здравомыслящий, но как только Горбачев дал свободу слова врагам коммунистов, сразу же выяснилось, какое огромное число на территории СССР дебилов, не способных самостоятельно мыслить, анализировать поступающую информацию; почти идиотов, у которых отсутствует логика и здравый смысл. Они поверили и до сих пор верят в бредовые перестроечные мифы. А один антиваксер заявил: «Вирус - натуральный, экологически чистый продукт, а вакцины - непонятная химия.» Мракобесие, да и только.

Многие антипрививочники, в том числе врачи, убеждены, что коронавирус является ядом, который специально распространяют по улицам. Кроме того, пандемия связана с вышками 5G. Ну, теперь понятное дело – вакцина всякая, она от рептилоидов и чипирует. А лечиться надо берёзовой корой и багульником. Если врач отговаривает вас от вакцинации, значит, он очень плохо учился в институте и от него надо срочно уходить, а лучше — убегать.

Сейчас у врачей нет той моральной поддержки, как во время первой волны КОВИДа, когда о врачах говорили практически как о супергероях. Критика врачей звучит со всех сторон. Все это подогревается принудительной вакцинацией. Почему люди не хотят вакцинироваться? Одни говорят, что все это правительственный заговор, вторые — что после «Спутника» можно умереть, третьи боятся через вакцину заразиться ковидом (хотя это невозможно). Можно заразиться после вакцинации, но вероятность этого в 5 раз ниже, а вероятность тяжелого течения болезни у вакцинированных в 30-32 раза меньше по данным нескольких научных статей, а не журналистских сплетен. Недовольство от вакцинации осталось у младшего медперсонала, но среди врачей сейчас страха нет: все они давно вакцинировались и даже удивляются, когда их об этом спрашиваешь. Врачи, которые работают в ковидарии, рассказывают жуткие истории про то, как много сейчас умирает молодых людей, которые не были вакцинированы. У наших знакомых за 1,5 года умерло 10 человек. Ранее среди них было не более 1 смерти в 2 года их родственников.

Медиков не подкупают уже даже повышенные зарплаты: желающих работать в две смены, не досыпая, становится все меньше. Ты пришел к восьми утра и ушел в восемь вечера. Ни одна работа и никакие деньги не стоят того, чтобы твоя семья видела тебя только спящей дома. И так практически все время на участке. Нагрузка настолько колоссальна, что люди считают дни, когда смогут уйти в отпуск или просто уволиться. Во Владимире ушли очень многие участковые. Врачи сталкиваются с нехваткой медикаментов. «С противовирусными (которых пока не существует в природе ) – пишет один врач - у нас все хорошо, но кислород приходится экономить. Антибиотики то появляются, то пропадают.»

Презерватив и маска как защита, пусть и несовершенная, против СПИДа и КОВИДа, на Западе ими пользуются и заболеваемость, и особенно смертность от этих болезней падает. В РФ не пользуются и заболеваемость и смертность росли. До сих пор наши голиковы и мурашки не могут как следует организовать вакцинацию. Инвалиды в Петербурге не могут вакцинироваться на дому, несмотря на уверения из Смольного о том, что это легко и просто. Саратовец, желающий вакцинироваться, должен отстоять пять очередей: в гардероб, на термометрию, в кабинет с анкетами, к терапевту и в прививочную. Пациенты заполняют анкеты, пристроившись на бугристом подоконнике. Из-под рассохшейся рамы дует. Писать нужно много: на шести листах повторяются фамилия пациента, дата рождения, адрес. Тут главврачи предложили противникам вакцинации посетить красную зону. А я бы предложил диссидентам посетить эту зону без масок (диссиденты как раз это и предложили - у главврачей началась истерика - А.Б.)

А теперь попытаюсь объяснить, почему возникла осенняя волна КОВИДа. Про РФ говорить не буде, там 80% пассажиров в метро маски не носят. В Италии 99% носят. 99% носят маски на работе. Но… есть школа, где большинство учеников не привиты. Если раньше при обнаружении КОВИДа в школе она уходила на карантин, и родителям давался больничный, то теперь больничный в Италии по этому поводу не дают. Австрия, Германия, Голландия, Израиль имеют плато цифр вакцинации. В Италии и Португалии сейчас практически нет смертей. Там где носят маски или соблюдают карантин как в Израиле, и заболеваемость и смертность немедленно отступили. Израиль столкнулся с тем, что там не растет число вакцинированных. Плато. Начала расти заболеваемость и там сразу ввели карантин, особенно были важны школы, и все упало.

Судьба умершего композитора Градского показывает, что лучше: вакцина или переболеть КОВИДом. После болезни часть молекул вируса остается в эндотелии сосудов и чувствительность его к небольшому повышению свертываемости крови резко возрастает. Вот вам и инсульты и инфаркты через некоторые время после болезни. Стоит клеткам на атеросклеротической бляшке повредиться, как образуется тромб, что происходит гораздо реже, у чем у привитых, у которых вирус в кровь практически не попадает.

Возьмем другой пример. Актер Гаркалин умер, будто бы будучи вакцинированным. Гузеева говорит, что он купил справку. Врачи утверждают, что у него редкая форма иммунитета, который не среагировал на вакцину. Есть и третье объяснение: вакцина, которую выпускают для внутреннего пользования плохая, и делается на коленке. Наконец, нельзя отрицать значение дозы вируса, которая может пробивать иммунную защиту даже при очень хорошей вакцинации, как это было в 1959 году. Сейчас пошли сплетни, что тот журналист, который привез тогда оспу из Индии, тоже купил сертификат, так как для поездки в Индию требовалась повторная вакцинация. Но ведь тогда от 3 до 7 человек (по разным данным) умерли, а они в СССР все были вакцинированы против оспы. Значит, их иммунитет просел или получился слабым, а доза вируса оспы превысила защитный порог. Подчеркну: вакцина не может вызвать коронавирусную инфекцию. Более того, мы и раньше болели коронавирусами. Я уже писал о находке выдающегося шведского электронного микроскописта Афцелиуса, который описал коронавирус в клетках микроворсинчатого эпителия, взятых у нормального человека.

Интересно. «Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла. Будем надеяться что это случится и с КОВИДом, хотя вероятность этого довольно мала. А пока нужно спасть тех, кто может погибнуть.