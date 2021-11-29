Светлана Горячева задала вопрос на заседании Совета Федерации о росте цен практически на всё. Откуда? Чем обосновано? Молчание было ей ответом...
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Светлана Горячева: Почему рост цен в ЕС в 10 раз ниже, чем у нас?
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