Светлана Горячева: Почему рост цен в ЕС в 10 раз ниже, чем у нас? #социалза #форуммск #советфедерации #сф #горячева #цены Светлана Горячева задала вопрос на заседании Совета Федерации о росте цен практически на всё. Откуда? Чем обосновано? Молчание было ей ответом... #СоветФедерации, #СоциалЗа, #СФ, #Горячева, #цены, #ФОРУМмск,



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