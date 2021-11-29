В столице появились указатели исторического маршрута "Дорога в лавру"

Маршрут ведет в подмосковный Сергиев Посад, где расположена Троице-Сергиева лавра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Путь по навигационным табличкам начинается от здания Государственного исторического музея на Манежной площади. Всего было установлено 66 указателей в центре и на северо-востоке столицы. Они позволят туристам и паломникам спланировать свое путешествие.

До конца года планируется установить еще 90 указателей маршрута «Дорога в лавру», которые покажут путь до МКАД.

Сразу вспомнил историю, которую мне рассказали в одном из крупнейших столичных музеев.

Звонок в музей на Куликовом поле, который числится как филиал московского музея:

- Скажите, а какое от вас ближайшее метро?

Сотрудник музея не растерялся:

- Метро «Домодедовская», а дальше 320 километров строго на юг.

А.Б.