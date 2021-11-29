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Московский листок

Цены на продукты питания продолжат расти

Опубликовано 29.11.2021 в разделе комментариев 1

еда продукты дороговизна
Цены на продукты питания продолжат расти

По данным Росстата, инфляция в октябре достигла 8,13 процента в годовом выражении. Больше всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощные продукты. Рост цен на еду, по мнению Центрального банка, обусловлен плохим урожаем в этом году. По прогнозам регулятора, продовольственная инфляция может продолжить расти в первом полугодии 2022 года.

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Со следующего года производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать и из-за запуска новой концепции Расширенной ответственности производителей (РОП).

После этого себестоимость производства может подскочить на 18-25 процентов. РОП предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100 процентов, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку.

Ну как же нам без этого?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Dr Alban2 написал 29.11.2021 12:24
Ударим импортозамещением по росту цен, а заодно бездорожью и разгильдяйству!
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