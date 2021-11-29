Цены на продукты питания продолжат расти

По данным Росстата, инфляция в октябре достигла 8,13 процента в годовом выражении. Больше всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощные продукты. Рост цен на еду, по мнению Центрального банка, обусловлен плохим урожаем в этом году. По прогнозам регулятора, продовольственная инфляция может продолжить расти в первом полугодии 2022 года.

Светлана Горячева: Почему рост цен в ЕС в 10 раз ниже, чем у нас?

Со следующего года производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать и из-за запуска новой концепции Расширенной ответственности производителей (РОП).

После этого себестоимость производства может подскочить на 18-25 процентов. РОП предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100 процентов, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку.

Ну как же нам без этого?