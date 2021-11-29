Работник шахты назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях

«Работать страшно, но зарплата хорошая и не надо далеко ездить. Получили наряд, переоделись и поехали. Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда», — поделился шахтер Николай Алимов.

По его словам, шахтер «не может топнуть ногой и отказаться от работы», так как из-за этого работникам могут грозить большие штрафы.

Кроме того, профсоюз в последнее время стал не так активен, как раньше, отметил горняк. «Сейчас уже люди не поднимутся, как в 1990-е. У нас даже если просто с плакатом постоишь — сразу скрутят», — добавил он.

По мнению рабочего, профсоюзы предпочитают не вмешиваться в ситуацию, а просто получают свой процент. «Всех посадили в кредитную кабалу, каждый боится за свое место и лишний раз ничего не скажет», — заключил Алимов.

Судя по всему, рабочие перестали различать профсоюзы «прикормленные» от профсоюзов независимых. Скажем, на той же «Листвяжной» было отделение Независимого профсоюза горняков, входящего в СПР, но большинство рабочих состоят в профсоюзе, входящем в ФНПР.

А.Б.