Будет ли когда-нибудь объединение?

Коммунисты после развала Союза всё время выступают за объединение. Вот только непонятно, кто и с кем должны объединиться.

В газете "Правда" № 128 Геннадий Андреевич пишет статью "Врачевать от инфекции, а не плодить общественные болезни". А зачем тогда разрешили уничтожить СССР, его экономику, науку, здравоохранение, образование? А сейчас на словах пытаетесь что то восстановить.

В упомянутой статье пишет: "Общество расколото и возмущено, раздражено и напугано. Граждане всё меньше доверяют государству. Они не верят в способность чиновников найти оптимальный выход, остановить поток болезней и смертей". Ну а где же ваша борьба за единство? Тридцать лет вешаете лапшу на уши народа и даже не краснеете от махровой лжи. Загордились тем, что на последних выборах получили на 15 мандатов больше. И здесь сплошная ложь. Да получили, но это не значит, что вы поимели больший авторитет. Те люди, которые привыкли исполнять свой долг проголосовали за вас, не будут же они голосовать за Жириновского. Вы сами признали, что общество расколото, значит грош цена вашей работе. Вы бездельники и тунеядцы должны уйти с арены оппозиции, уступив место настоящим борцам за возрождение экономики России и её народа. Даже в этом вы не можете пойти на встречу народу.

"Многоуровневый механизм охраны здоровья граждан был разрушен. Уничтожен и созданный в СССР мощный щит от инфекционных заболеваний. Это стало главной причиной неспособности российских правящих кругов эффективно бороться с СОVID - 19". Зюганов научился красиво уходить от главных тем при изложении своих мыслей. Не каждый читатель догадается что имеет ввиду Зюганов на счёт "правящих кругов". Замылил истинное значение темы. Боится сказать, что не способен или просто не хочет президент эффективно бороться и не только с ковидом, но и с бедностью народа, с развалом здравоохранения, науки, образования. А ведь всё это развалено и новый бюджет говорит, что развал продолжается.

"Российская власть продолжает наращивать стену, отделяющую её от народа". А разве коммунисты не представляют такую же стену? Как можно встречаться с народом, который живёт на 15 - 20 тысяч рублей с депутатами, зарплата которых доходит до 500 тысяч рублей с большими льготами. Когда Зюганов встречался с народом, выслушивал их и давал честные ответы? Иногда он встречается не известно с кем на сборищах, выступая с высокой трибуны, без вопросов и ответов сидящих в зале. Это не встреча, это в нынешнем бандитски - воровском капитализме игра в одни ворота. Да и те кто приглашён на встречу не имеют вопросов, они довольны существующим режимом. И главное народ никак не может понять эту стену. С одной стороны стены нищета, жизнь в проголоть, налоги и не оплаченные кредиты, с другой блеск золота и миллиарды долларов в зарубежных банках. Например, Абрамович решил продать "Боинг". Наверное хочет приобрести ИЛ -96 на котором летает наш президент. А Геннадий Андреевич всё долдонит об единении.

Так к чему же призывает главный коммунист страны? "КПРФ заявляет, что только лишь насильственными ограничительными мерами пандемию не остановить. Принудительная вакцинация недопустима! Многие боятся вакцинироваться потому, что не верят власти". А вам доверяют? Поэтому вы представляете балласт в думе. Я помню как вакцинировали нас - детей в советское время. Приходит бригада в школу и не нарушая процесс обучения по тихому каждый ученик выходит в учительскую принимает укол и возвращается, уходит другой и так до конца. Возможно так было и на производстве.

Вакцинироваться или нет решать не вам, Геннадий Андреевич, а медикам. Вы переходите на политику Чубаиса по поводу тридцати миллионов людей в России на обслуживание труб. На то они и врачи, чтобы гарантировать вакцинирование. Вот с ними и надо разговаривать. Можно данному человеку принять вакцину или нет? "В нищающим российском обществе социальный раскол становится более страшным. Теперь его углубляют попытками психологического устрашения населения". А вы зачем? Надо работать с людьми и говорить, что на данном этапе нет других возможностей сохранить народонаселение путём своевременной вакцинации. И врач разрешивший данному человеку сделать прививку полностью несёт за это ответственность, то есть проводить краткую диспансеризацию.

Далее Геннадий Андреевич пишет: "Борьба с эпидемией должна вестись не путём введения полного контроля над гражданами, а через развитие системы здравоохранения, расширение объёмов и качества медицинской помощи". Совершенно верно излагает проблему коммунист, но в то же время он противоречит полной вакцинации населения и при этом население вымирает. За сутки скончалось - 1235 человек. А что если люди одумаются и скажут, что в такой смертности виноват Г.Зюганов. Может такое случиться? Вполне. Жаль, что коммунисты этого не понимают. За месяц только от "ковида" умирает средний российский город, а требовать полной прививки власть по Зюганову не имеет права.

В одной небольшой статье Г.Зюганов противоречит себе несколько раз. "Период опасной пандемии решительно требует повышения ответственности действующих властей. Нужно сконцентрировать все возможности и ресурсы страны на врачевании инфекционных болезней, а не плодить болезни общественные". Он против принудительной вакцинации, однако призывает сконцентрировать все возможности страны на врачевании. А прививки это не врачевание? И заканчивает статью: "КПРФ против санитарной диктатуры". Я бы добавил то, что думает Зюганов ( и пусть народ вымирает). "Мы за возрождение лучших традиций отечественного здравоохранения".

А зачем же вы - коммунисты разрушили лучшие традиции отечественного здравоохранения? А теперь ничего не делаете для его восстановления, кроме предательского отрицания вакцинации. Вам надо незамедлительно уступить председательство партии иначе она полностью переродится в партию отрицания, что и происходит на самом деле.

Вот мне 80 лет, принял уже две вакцины и готов на третью, когда подойдёт срок. Живой и даже не почувствовал, что сделали укол. Так же приняла и моя жена. Слава Богу, не болеем. Ну почему Зюганов против вакцинирования? У меня ответ только один. У него с головой проблемы и его окружение должны принять меры. Тридцать лет у руля партии и проявляет одно предательство для народа и при этом поддерживает воровское правительство. Что ни чиновник зарплата миллионы, а народ теперь будет жить на 13 тысяч при инфляции до 20 %.