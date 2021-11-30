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Московский листок

Метростроевцы снова у Смольного

Опубликовано 30.11.2021 автором Ирина Бойко в разделе комментариев 0

метро питер
Метростроевцы снова у Смольного

У правительства Петербурга собрались бывшие работники обанкротившегося АО «Метрострой», желающие привлечь внимание к долгам по зарплате.

Участники встречи хотят добиться от предыдущего работодателя положенных им выплат. В конце августа 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал организацию банкротом, а 3,5 тысяч сотрудников остались без выплат долгов по заработной плате. Возле Смольного людей уже ждали полицейские. А еще ранее прокуратура чуть ли не объявила намерения метростроевцев собраться "экстремистскими".

Проблем в Метрострое не мало и они так и не решаются - постоянные задержки зарплат, нехватка инструментов, бардак в организации. Судя по всему только коллектив заинтересован в решении проблем, ни бывший собственник, ни Смольный.

Призываем работников к самоорганизации и создании своего независимого профсоюза! Только так с вами будут считаться и только вы наведете порядок в организации, к какому бы новому собственнику она не отошла!



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