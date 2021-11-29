Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Российские власти обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных, https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Цены на продукты питания продолжат расти

3 Работник шахты «Листвяжная» назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях

4 К октябрю 2022 года на российском рынке могут исчезнуть почти 30 банков.

5 Депутат, обвиненный в педофилии, требует возбудить уголовное дело против тех, кто его оговорил

6 Станция "Новомосковская" Сокольнической линии станет первой отапливаемой наземной станцией метро Москвы

7 Более 45 стандартных современных больниц будут построены в столице в ближайшие три года,

8 В столице появились указатели исторического маршрута «Дорога в лавру» https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Жительница Китая спрыгнула с теплохода на реке Амур и вплавь добралась до границы