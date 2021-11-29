Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Цены на продукты питания продолжат расти

Опубликовано 29.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Российские власти обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных, https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Цены на продукты питания продолжат расти
3 Работник шахты «Листвяжная» назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях
4 К октябрю 2022 года на российском рынке могут исчезнуть почти 30 банков.
5 Депутат, обвиненный в педофилии, требует возбудить уголовное дело против тех, кто его оговорил
6 Станция "Новомосковская" Сокольнической линии станет первой отапливаемой наземной станцией метро Москвы
7 Более 45 стандартных современных больниц будут построены в столице в ближайшие три года,
8 В столице появились указатели исторического маршрута «Дорога в лавру» https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Жительница Китая спрыгнула с теплохода на реке Амур и вплавь добралась до границы
 
 
 
 


Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какой процент зарплаты должен быть фиксированным по отношению к премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цены на продукты питания продолжат расти
Цены на продукты питания продолжат расти
29.11.2021
Организация здравоохранения в банановой России
Организация здравоохранения в банановой России
29.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Цены на продукты питания продолжат расти (0)
Будет ли когда-нибудь объединение? (8)
Работник шахты назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях (4)
Цены на продукты питания продолжат расти (6)
В столице появились указатели исторического маршрута "Дорога в лавру" (7)
Светлана Горячева: Почему рост цен в ЕС в 10 раз ниже, чем у нас? (0)
Организация здравоохранения в банановой России (0)
Кассиры продовольственных универсамов как жертвы антиваксеров (60)
Законы о QR-кодах примут после Нового года (22)
"А можно я ещё тут побуду? Не хочу домой" (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Про телек
orphoprosecutor orphoprosecutor: Песня о Родене
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему в подготовке госпереворота Киргизия винит Пентагон
Дарья Митина Дарья Митина: Награды нашли героев
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Собственники организовали игру в кальмара на шахте Листвяжная
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss