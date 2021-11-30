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Московский листок

Что за кино про дрочащего деда?

Опубликовано 30.11.2021 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
Что за кино про дрочащего деда?

Тут все меня забросали вопросами, что за кино про дрочащего деда мы наградили дипломом Российско-итальянского кинофестиваля:))). Короче, это маленькая короткометражка, всего 10 минут вместе с титрами. Кино называется "27 марта 2020", снял его Алессандро Абер, в главной, а точнее, в единственной роли тоже он.

 

Дедок из породы постаревших "ё....арей-террористов" - живчик такой, в самом соку, томится дома на ковидной самоизоляции, страдает от спермотоксикоза, в игривом настроении обзванивает всех своих подружек: "А приезжай щас ко мне, порезвимся, давай я за тобой такси вышлю" и всё в таком духе. Подружки стремаются - пандемия, вирус, зараза, карантин, все дела. Получив по телефону отлуп от всех сразу, дедок вздыхает, понимая, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Достаёт таблетку виагры, сначала разрезает её пополам ножом, потом машет рукой - эх, была не была! - и заглатывает таблетку целиком. Запивает добрым винишком, крякает, открывает ноутбук, ставит порнушку с грудастыми тёлками и - ну вы поняли. (На экране ничего такого не показано, весь процесс идет под столом, так что можно смело маркировать кино 12+).

 

В самый разгар процесса - телефонный звонок, звонит какой-то дедов приятель: "Луиджи, ты телевизор сейчас смотришь??" - Дед, не отрываясь от монитора: "Ну, можно и так сказать". - "Включай скорее первый канал, там ТАКОЕ!!!...."

 

Дедок щёлкает пультом, меняется в лице, тут же закрывает ноут с сиськами и вперивается в тв-экран: Там Папа Римский Франциск на площади в Ватикане проповедует: мол, объединимся, братья, в тяжкую годину испытаний, поддержим друг друга, поможем пережить сковавшую весь мир напасть, ну и всё в таком духе. Дед, забыв обо всём на свете, застывает с открытым ртом, в глазах слёзы умиления, благоговейно крестится и замирает перед экраном. Конец.

 

Не наградить такое ёмкое и выпуклое экранное воплощение итальянского национального характера мы, вестимо, не могли, приз присудили единодушно.



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