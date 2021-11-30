Пацана и бабушку обыскивают по новому делу Резника

В Ростове-на-Дону по месту жительства сына и матери журналиста Сергея Резника провели обыски. Люди пришли в жилище его сына за день до его 16-летия. Аналогичные мероприятия прошли и дома у его 79-летней матери. Резник уточнил, что пожилую женщину доставили на допрос.

Ну ладно, Резник отсидел ни за что 2 срока в колонии в Каменске-Шахтинском. То, что сроки были именно ни за что, признано и отечественными, и международными правозащитными организациями. Хотя теперь у нас это "отягчающие обстоятельства".

Кстати, те люди, что сажали Резника, теперь либо сами сидят, либо в бегах...

Ладно, журналист понял, что третий срок ни за что ему будет вынести тяжеловато, и уехал за границу, где сейчас и проживает.

Так его теперь объявили в международный розыск - якобы за "оправдание нацизма". Резник Сергей Эдуардович, оказывается, оправдывал нацизм! Вся родня которого в Змиевой балке, а он вдруг - оправдывал...

И теперь обыски - у 16-летнего пацана и старушки матери. Что, интересно, они расчитывали там найти? Личные письма Гитлера? Членский билет НСДАП с уплаченными взносами? Золотые коронки ростовских евреев, замучанных лично Резником?

У меня вопрос к министру внутренних дел Колокольцеву - карточка на розыск Резника появилась именно в базе данных МВД. Так вот, г-н министр, вопрос у меня неожиданный - совесть входит в набор профессиональных качеств современного полицейского или представляет собой рудимент прежних времен, от которого лучше освободиться вовремя?

Ходили слухи, г-н министр, что у вас этот рудимент тоже обнаруживался. И как вы с ним разобрались? Удалили или все еще носите?

Бывает ли вам стыдно за подчиненных и их работу? Или осталось только чувство гордости за отлично сделанную работу - Резник теперь нацист, а старушка и пацан напуганы до смерти.

Любимый город может спать спокойно...