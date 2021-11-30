Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пацана и бабушку обыскивают по новому делу Резника

Опубликовано 30.11.2021 автором в разделе комментариев 1

резник мвд колокольцев
Пацана и бабушку обыскивают по новому делу Резника

В Ростове-на-Дону по месту жительства сына и матери журналиста Сергея Резника провели обыски. Люди пришли в жилище его сына за день до его 16-летия. Аналогичные мероприятия прошли и дома у его 79-летней матери. Резник уточнил, что пожилую женщину доставили на допрос.

Ну ладно, Резник отсидел ни за что 2 срока в колонии в Каменске-Шахтинском. То, что сроки были именно ни за что, признано и отечественными, и международными правозащитными организациями. Хотя теперь у нас это "отягчающие обстоятельства".

Кстати, те люди, что сажали Резника, теперь либо сами сидят, либо в бегах...

Ладно, журналист понял, что третий срок ни за что ему будет вынести тяжеловато, и уехал за границу, где сейчас и проживает.

Так его теперь объявили в международный розыск - якобы за "оправдание нацизма". Резник Сергей Эдуардович, оказывается, оправдывал нацизм! Вся родня которого в Змиевой балке, а он вдруг - оправдывал...

И теперь обыски - у 16-летнего пацана и старушки матери. Что, интересно, они расчитывали там найти? Личные письма Гитлера? Членский билет НСДАП с уплаченными взносами? Золотые коронки ростовских евреев, замучанных лично Резником? 

У меня вопрос к министру внутренних дел Колокольцеву - карточка на розыск Резника появилась именно в базе данных МВД. Так вот, г-н министр, вопрос у меня неожиданный - совесть входит в набор профессиональных качеств современного полицейского или представляет собой рудимент прежних времен, от которого лучше освободиться вовремя?

Ходили слухи, г-н министр, что у вас этот рудимент тоже обнаруживался. И как вы с ним разобрались? Удалили или все еще носите?

Бывает ли вам стыдно за подчиненных и их работу? Или осталось только чувство гордости за отлично сделанную работу - Резник теперь нацист, а старушка и пацан напуганы до смерти.

Любимый город может спать спокойно... 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
дог написал 30.11.2021 02:24
Полагаю, что абсолютное большинство современных полицаев придерживаются постулата гласящего-"совесть-это химера"....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какой процент зарплаты должен быть фиксированным по отношению к премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цены на продукты питания продолжат расти
Цены на продукты питания продолжат расти
29.11.2021
Организация здравоохранения в банановой России
Организация здравоохранения в банановой России
29.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пацана и бабушку обыскивают по новому делу Резника (1)
Что за кино про дрочащего деда? (1)
Метростроевцы снова у Смольного (0)
Цены на продукты питания продолжат расти (3)
Будет ли когда-нибудь объединение? (8)
Работник шахты назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях (6)
Цены на продукты питания продолжат расти (7)
В столице появились указатели исторического маршрута "Дорога в лавру" (7)
Светлана Горячева: Почему рост цен в ЕС в 10 раз ниже, чем у нас? (2)
Организация здравоохранения в банановой России (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вчера в "Октябре"
Дарья Митина Дарья Митина: Про кино
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вот и Наумов ушёл :((((
Дарья Митина Дарья Митина: Про телек
orphoprosecutor orphoprosecutor: Песня о Родене
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss