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Московский листок

Что гуманней - штраф или отправка в "красную зону"?

Опубликовано 30.11.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Что гуманней - штраф или отправка в "красную зону"?

В Австрии будут штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет издание Die Presse со ссылкой на законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19, которое разрабатывает правительство страны. Официально документ будет представлен через неделю.

Нежелающим прививаться грозит штраф в размере 3600 евро, а за отказ его уплатить можно попасть в тюрьму на четыре месяца. Для рецидивистов сумма штрафа увеличится в два раза — до 7200 евро.

Предполагается, что обязательной вакцинация от коронавируса станет в Австрии с февраля 2022 года.

Посмотрим, как на это отреагирует парламент страны. Но в целом штраф – это все же гуманней, чем направлять антиваксеров в «красную зону» ковидного госпиталя.

Или, допустим, несоблюдающих правила радиационной защиты отправлять в активную зону ядерного реактора…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий Пердимонокль написал 30.11.2021 11:15
Модерна проходит мягко и естественно, посему почему бы не привиться? Эффективность Пфайзера и Модерна 90 процентов, так о чем дисскурс?
Адольф Гитлер был австрийцем и самые жестокие немецкоговорящие это австрийцы, то есть с ними жестко, а им в кайф!
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