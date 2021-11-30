Что гуманней - штраф или отправка в "красную зону"?

В Австрии будут штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет издание Die Presse со ссылкой на законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19, которое разрабатывает правительство страны. Официально документ будет представлен через неделю.

Нежелающим прививаться грозит штраф в размере 3600 евро, а за отказ его уплатить можно попасть в тюрьму на четыре месяца. Для рецидивистов сумма штрафа увеличится в два раза — до 7200 евро.

Предполагается, что обязательной вакцинация от коронавируса станет в Австрии с февраля 2022 года.

Посмотрим, как на это отреагирует парламент страны. Но в целом штраф – это все же гуманней, чем направлять антиваксеров в «красную зону» ковидного госпиталя.

Или, допустим, несоблюдающих правила радиационной защиты отправлять в активную зону ядерного реактора…

А.Б.