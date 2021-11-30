Путин продлил полномочия опоре власти

В понедельник президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий маршалам, генералам армии и адмиралам флота занимать должности до 70 лет.

Согласно предыдущей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них составлял 65 лет.

Ранее, напомним, в России с 65 до 70 лет был повышен предельный возраст нахождения в должности для федеральных чиновников.

Весной 2021 года ГосДума приняла закон, полностью снимающий возрастной ценз для госслужащих, которых назначает и снимает с должности президент.

А президенту у нас в будущем году как раз 70!

Так что думаю, этот закон о продлении возраста – не последний.

Я так думаю, пока чиновник может справить нужду без посторонней помощи, не замочив порток – годен! А что?

Хотя дело, конечно, не лично в Путине - он может быть президентом в любом возрасте и при любом состоянии здоровья.

Дело в "опоре трона" в силовиках, которых Путин подбирал по человечку их среды своего ближайшего окружения: Золотов, Бастрыкин, Шойгу, Колокольцев, Бортников, Нарышкин и иже с ними. Все они осыпаны милостями, чинами, наградами - и все они уже немолодые люди. Никого из них он менять не собирается. И они должны по его разумению уйти вместе с ним, не раньше.

И дело тут не в генеральских окладах и персональных авто - все они очень богатые люди, и такие пустяки их уже давно не волнуют.

Путин просто продлил полномочия опоре власти.