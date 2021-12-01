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Московский листок

Оглупляй и властвуй

Опубликовано 01.12.2021 автором Роман Милонравов в разделе комментариев 4

путин цензура выборы кремль
Оглупляй и властвуй

В Кремле и на Старой площади путинские служащие изо всех сил стараются обелить своего работодателя и его мерзкого друга, руководящего белоруса Александра Лукашенко. Я, Кудашкин, журналист с более чем пятидесятилетним стажем. Причём 15 лет работал в идеологическом отделе журнала ЦК КПСС «Партийная жизнь» и таким образом фактически был пропагандистом КПСС. Так и вижу хорошо проплаченную «творческую» группу, которая по заданию надсадно день и ночь выискивает в западной прессе остолопов, противопоставляющих Путина западным политикам как превосходящего их по разным параметрам, и цитирует этих остолопов.

Вот такие перлы рады вытаскивать в тот же интернет эти кремлёвские порученцы. К примеру, где-то они откопали ни на чём не основанную браваду: «Путин разрушил миф о слабости России и навязал миру свои правила». Авторы другого зарубежного опуса некие Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, «что за время своего президентства Путин смог сделать практически всё, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях». Да ещё и умудряются изыскивать совсем уж невозможные метафоры: «Российский силач (?)давно уяснил жизненные уроки, которые извлёк на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях». И тому подобную хрень.

В блогосфере без труда можно найти другое определение: появление Путина в должности президента огромной страны – не что иное, как историческая случайность. Я согласен именно с этим определением. Может быть, это и субъективное мнение, но в нашем журнале часто приводились разного рода негативные аргументы относительно деятельности Путина. Во весь рост перед страной в конце двадцатого и начале двадцать первого веков встала задача в кратчайшие сроки встать вровень с развитыми, научно и технически соответствующими вызовам начала третьего тысячелетия странам. Путин с окружением подменил эту задачу затянувшимися на годы тщеславными счётами великая или не великая держава Россия.

Бессловесность путинского окружения привела к тому, что понятие «великая держава» свелась к примитивному толкованию его как «большая страна, которая, если чего, и даст по зубам». Вот и видим и слышим мы Путина многие годы лишь за одним: за упоённым перечнем всё новых устрашающих типов боевых самолётов, ракет, снарядов.

Но из различных современных источников думающий читатель видит иное наполнение понятия «великая держава». Помимо великой территории и военных мускулов страна должна быть «велика» и многими другими слагаемыми. В ней всё лучше живёт население, зримо сокращается сектор бедноты. Она в научном и техническом отношении навёрстывает и уже наверстала развитые страны. В стране в наличии все грани прогрессивного общественно-политического устройства: свобода мнений, безукоризненные общественные институты – суд, прокуратура, пресса.

Это не так. Шелеста голосов признания «великая, великая, великая» не слышно. А лидер оказался выходцем из пласта населения, где имеет место быть неотшлифованность для великой миссии руководителя большой страны. И мелкие обиды бытового пласта одну за другой Путин внёс в высокую политику и дипломатию. И соответствующие действия. И понеслось! Обидчивость, непомерное тщеславие. Ах, не великая! Тогда смотрите. И пошли эти смотрины всё новых смертоносных ракет. И боевых комплексов. Как шарахнем, мало не покажется! И военные парады. И бесконечные войсковые манёвры. И периодически озвучиваемые слова-страшилки: «ядерная война». Замалчивается только одно: экономика-то хилая. А ведь будущая война, если, не дай Бог, она произойдёт, – война экономик. Побеждает мощная экономика.

Перестройка, первые годы демократических преобразований при раннем Ельцине обнадёживали по части улучшения страны, формирования и оздоровления гражданского общества. С Путиным всё пошло на ухудшение. Полифония демократии и многоголосия мнений с нарастающей скоростью стала сменяться одноголосием путинской политической вертикали. Фээсбэшник. Сила неофициального, изощрённого давления обеспечена. Поэтому не так и много лет понадобилось исполнительной власти, чтобы подмять под себя представительную, судебную власти, сформировать преданных руководящей корпорации мамелюков-силовиков, обратить их в дело, захватить телевидение, надеть намордник на СМИ, учредить заказную однобокую пропаганду.

И сделать самое масштабное: предельно оглупить народ. В материалах СМИ, интернете утверждается: разложить, оглупить народ не требуется много времени. Не требуется и много ума у тех, кто массово портит людей. Сам плохой у властного рычага – и порча получится. Соглашаюсь с этим. И другое. Есть научные критерии, определяющие степень ума, интеллектуальности у того или иного персонажа, тем более политика. По этим критерием Путин как личность удручающе сер. К примеру читаешь его статьи (расписался в последнее время!) – не выдерживают критики. Об Украине. Об истории Великой Отечественной войны. Статьи огрублённые, безапелляционные. Не научные совсем. И пропагандистски слабые. Удивительно, как на этот счёт критически не высказались специалисты-историки, социологи, демографы? Неоглуплённый народ своевременно задал бы вопрос: как так, заурядная личность так долго (20 лет!) руководит бывшей державой, а теперь просто огромной страной? Да ещё с неплохими историческими традициями

Впрочем, даже больше горевать приходится по поводу низкого интеллектуального мыслительного потолка большинства российского населения. А лучшее мыслительное меньшинство народа подвергается притеснениям, репрессиям и беззащитно перед государственной машиной, управляемой преимущественно отрицательными персонажами. «Худшими элементами жизни» как когда-то выразился выдающийся советский писатель А.А.Фадеев.



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Всего комментариев к статье: 4
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Путин
Tzin написал 01.12.2021 01:25
Очень похоже, что Путин-агент ЦРУ. Так быстро и бесповоротно Россия деградировала усилиями Путина, что не знаешь, что и предположить . Ясно, что это не конец
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Либероид ты Кудашкин или Милонравов
Крокодил01.12.21 написал 01.12.2021 01:01
После данной характеристики Лукашенко читать бросил. Зачем?
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(без названия)
F написал 01.12.2021 00:21
Что тебе Лукашенко плохого сделал, болезный?
На данный момент Белоруссия самая свободная страна в мире. И на начало прошлого года, когда всех закрывали на карантин, в Белоруссии не было никаких ограничений. За что цивилизованными и был устроен Майдан.
Денег было вброшено немеряно. ВОЗ наверняка приложила к этому руку.
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(без названия)
Bushuk написал 01.12.2021 00:10
Милонравов, это псевдоним такой?
Похоже, что фамилия придуманная...
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