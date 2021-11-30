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Московский листок

В Австрии будут штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться

Опубликовано 30.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
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