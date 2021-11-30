В Австрии будут штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Путин разрешил генералам и маршалам сидеть до 70 лет https://forum-msk.org/material/news/1...

2 84% россиян считают себя счастливыми

3 Медведев озаботился ростом преступности среди мигрантов

4 Пацана и бабушку обыскивают по новому делу Резника https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Российские власти намерены потратить 36 миллионов рублей на технологию искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их аккаунтам в соцсетях.

6 В Петербурге работники «Метростроя» вышли к Смольному с требованием выплаты долгов https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Минсельхоз задумал ввести новые запреты для владельцев снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники

8 В Крыму в результате непогоды пострадали пять человек