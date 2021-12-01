В Киеве решили арестовать главу Крыма

Киевский апелляционный суд решил задержать главу Крыма Сергея Аксенова. 25 ноября коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение Шевченковского районного суда, и предоставила разрешение на задержание Аксенова с целью дальнейшего избрания ему меры пресечения.

На Украине Аксенову инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение, или свержение конституционного строя, или захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, совершение теракта, блокировку транспортных коммуникаций и захват государственных или общественных сооружений.

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Понятно, что никто арестовывать Аксенова даже не попытается.

Подозреваю, что суд даже не имел права выносить такой вердикт, поскольку Аксенов как российский гражданин не подсуден ни Киевскому городскому, ни тем более Шевченковскому районному суду - из украинского гражданства он вышел еще в 2014-м году. Но какое имеет значение право, если решение суда политическое?

Так вот, о политике.

В Киеве еще лет 200 могут "арестовывать" крымчан, переименовывать тамошние деревни, требовать у иностранных картографов рисовать несуществующие границы несуществующей уже Автономной республики Крым - всё могут, на то они и незалежные.

Но хорошо ли, что руководство целой немаленькой европейской страны старается выглядеть малохольным?

Украина перекрыла Крыму электричество и воду, а Крым, в свою очередь, подает газ в Геническ, поскольку так устроена трубопроводная система, что часть Херсонской области Украины получает газ с полуострова. Причем, кажется, даже не берет денег или берет по российским внутренним расценкам, куда дешевле.

400 тысяч украинцев в этом году ездили отдыхать в Крым. Никто им не чинил никаких препятствий. Множество граждан Украины живут в Крыму, и никто им также в этом не препятствует. Не мешает находить работу или вести бизнес.

Вот это - политика. Именно от имени Аксенова зовут украинских отдыхающих в Крым, именно от его имени предоставляют украинцам равные возможности с местным населением.

А в Киеве его за это решают арестовать, пусть и виртуально.

Весьма жалкое и печальное зрелище...

А.Б.