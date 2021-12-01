В Ростехе создадут программу для предсказания митингов и беспорядков

В своей работе она будет опираться на публикации в СМИ, соцсетях и данные с «умных» камер, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, разработка ведется в рамках проекта МЧС «Безопасный город» (БГ). Пользоваться системой будут муниципальные и региональные органы исполнительной власти.

Согласно документу, ПО будет постоянно изучать публикации в СМИ, посты в соцсетях, данные «умных» камер. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект проанализирует число их участников и сотрудников правопорядка, поведение зачинщиков, направление движения толпы.

Информацию о подготовке данного проекта подтвердили пресс-служба МЧС и руководитель проектного офиса АПК «Безопасный город» Объединённой приборостроительной корпорации Андрей Мишурный.

А как же статья Конституции номер 31, которая дает гражданам право на свободу митингов и собраний?

А как же принцип «сначала преступление, а потом наказание»? Получается, на основании машинного анализа органы будут принимать какие-то вполне реальные меры – хватать, бить, сажать… И в виде доказательства в суде – цифровые коды? А что?

Теперь слова «электронный концлагерь» вовсе не будут казаться чем-то из ненаучной фантастики…

А.Б.