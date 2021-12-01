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Московский листок

Робин Гуд подал в суд на Ноттингемского шерифа

Опубликовано 01.12.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Робин Гуд подал в суд на Ноттингемского шерифа

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Думе и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. Поводом для иска, по его словам, стало то, что адвокатов Рашкина не допустили на заседание Госдумы 25 ноября, на котором с депутата сняли неприкосновенность.

Как сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, 21 ноября Рашкин попросил Аршбу пустить его адвокатов на заседание комиссии по этике, но Аршба отказал в нарушение закона. При этом представители Генпрокуратуры присутствовали и на заседании комиссии по этике, и на заседании Госдумы.

По словам Обухова, Рашкин в иске указал, что "он был заведомо поставлен в неравное отношение, поскольку не обладая опытом и юридическими познаниями в степени необходимой для профессионального состязательства с представителями государственного обвинения, которые принимали участие в заседании комиссии, он не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений".

Эх! А вот взял бы с собой Парфенова и Обухова, да в Шервудский лес… Ну или хотя бы в Измайловский. Установил бы штатив, включил прибор ночного видения – и начал профессиональное состязательство с представителями обвинения.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Блллдтлтлбтдлр написал 01.12.2021 11:20
гыыыыы-ни-ма-гууууу, - законотворецц "не обадал опытом и юридическими познаниями в степени, необходимой для профессиональной защиты от огула", - иииии-и...
огуляли мымрика, аки деревенскую дурочку: с ей пошутили, а она и надулась
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(без названия)
Длодлододлд написал 01.12.2021 11:13
гыыы, этика от Отари для отары, - эт панашему, парасеянске
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