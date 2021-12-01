Приходит конец безлимитному интернету

Операторы связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон», МТС и Tele2 отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов. В пресс-службах операторов уточнили, что у действующих абонентов, у которых подключен безлимитный интернет, ничего не изменится, если они сами не поменяют тариф.

Мобильные операторы пояснили, что это решение было принято на основе анализа потребления интернета их абонентами. Большинство клиентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 Гб в месяц. «Билайн» добавляет, что 70% из них «укладываются» в 20 Гб и менее.

В общем, напоминает старый советский анекдот, почему в продовольственном магазине в Бирюлево нет черной икры. Не пользуется спросом! Вы хоть раз видели, чтобы кто-то в магазине в Бирюлево просил черную икру?