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Московский листок

Опасные советы В.Суркова

Опубликовано 02.12.2021 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Опасные советы В.Суркова

Статья Владислава Суркова «Куда делся хаос? Распаковка стабильности» опубликована в сетевом издании «Актуальные комментарии» за 22.11.2021. Из глобальных тем, затронутых в статье, рассмотрим вопрос о хаосе, вызванном «многомятежными хотениями» собственных граждан», который губит государство. Этому хаусу «Социальная физика и политическая динамика», науки, известные только Суркову, предлагают рецепт – «сильнодействующую государственность». Говоря прямо – протесты надо «сильно» подавлять для сохранения государства.

Но сильное государство порой теряет мощь перед безоружным народом, как показала история распада СССР. Теория общественных формаций объясняет, что это происходит тогда, когда общественная формация исчерпала возможности прогрессивного развития и улучшения жизни народа, тогда народ смещает власть и ставит новую, которая обеспечивает наилучшие условия для трудящихся.

Теория формаций утверждает, что в СССР и России была построена такая централизованная экономика, которая несовместима с наемным характером труда за заработную плату. Зарплата — это главное отношение между трудом и капиталом. Именно эволюция зарплат, при пристальном исследовании, создавала все проблемы в СССР и предопределила ее гибель.

Советская экономика с ее государственным ценообразованием была скроена по идеалам мелкобуржуазных сторонников социализма 19 века, критика которых дана основоположниками марксизма. Марксизм признает такую экономику государственным капитализмом и предрекает ей скорую гибель от абсолютного перенакопления, когда рост заработной платы разоряет ее экономику и губит само государство.

Как показало постсоветское развитие, частная собственность и свободное ценообразование не изменили характер экономики. Она осталась государственно-капиталистической и, как советская экономика в прошлом, так и российская экономика сегодня, дошла до предела своего развития, который заключается в растущей бедности трудящихся.

Избавить трудящихся от бедности и остановить приближение гражданской войны способно только государственное регулирование заработной платы, которое должно прийти на смену зарплат, свободно формирующихся рынком труда. Необходимо снижать высокие оклады правящей элиты: министров, депутатов, директоров и высшего менеджмента предприятий, потому что именно они обесценивают заработки низкооплачиваемой части трудящихся и снижают прибыльность производства.

Итак, если «политическая динамика» В. Суркова прописывает власти рецепт сильнодействующего государства, то теория общественных формаций говорит о необходимости перехода к неизменным окладам. Как показывает история, ни одна власть не смогла противостоять напору революционных масс, и рецепт Суркова обрекает чиновников на преступление против собственного народа без всякого шанса на историческое оправдание.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7937 написал 02.12.2021 01:15
таракан уголовничал по рецептам суркова?
теперь ищет щель, куда забиться - но Рублевка его уже не примет, накопления на Западе важнее?
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