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Московский листок

$666 млрд украли. И возвращать не собираются никогда!

Опубликовано 01.12.2021 автором в разделе комментариев 4

капитализм россия государство
$666 млрд украли. И возвращать не собираются никогда!

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года. Цена вопроса в современных рублях - около 50 триллионов.

Вопрос не решается почти 25 лет, и нет никаких предпосылок к тому, что он будет когда-либо. За это время Россия выплатила советские долги всем странам, включая даже те, которых уже нет на карте, например, Югославии. Даже царские долги выплатила. Свои же, как всегда, потерпят.

А учитывая скорость убыли населения, вопрос в недалеком будущем решится сам собой.

А теперь об интресном: если разделить 50 триллионов на 75, то есть примерный курс доллара, то получается очень увлекательное число - 666 666 666 666,666. 

То есть примерно 666 миллиардов долларов. 

Несколько сотен богатейших россиян, которых называют олигархами, владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, оценила Boston Consulting Group. Это более $600 млрд.

То есть получается, что все (!) абсолютно состояние российских олигархов - это деньги, которые в свое время были украдены у граждан страны при конфискации их вкладов в Сбербанке!

А дальше можете рассказывать про эффективный менеджмент и прочие успехи. Но лозунг партии Лимонова "Отнять и поделить!" имеет не только политический смысл, не только экономически обоснован, но и юридически точно отражает состояние дел в так называемой российской экономике - группа лиц ограбила целую страну. 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик7937 написал 01.12.2021 12:12
Гном Шеломов враг народа?
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(без названия)
стоик7937 написал 01.12.2021 11:39
"денег нет, но вы держитесь" - заявил лоснящийся от шикарной житухи айфончик?
у режима карлика и русского народа разные интересы и цели ?
так же как у таракана и белорусов?
так же как у сионистов и Человечества?
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(без названия)
Трикстер написал 01.12.2021 11:29
Не "Отнять и поделить",
а "Вернуть украденное".
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(без названия)
Мысли вслух написал 01.12.2021 11:24
Так ведь население у нас безмолвствует. Более того, многие из них на полном серьезе боготворят власть, которая не только отказывается возвращать украденное у это населения, но еще и новые экспроприации придумывает. Повышение пенсионного возраста на 5 лет-это еще по 800 тысяч рублей в среднем, украденных у каждого, кому на пенсию предстоит выходить с конца 20-х и позже.
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