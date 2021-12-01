$666 млрд украли. И возвращать не собираются никогда!

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года. Цена вопроса в современных рублях - около 50 триллионов.

Вопрос не решается почти 25 лет, и нет никаких предпосылок к тому, что он будет когда-либо. За это время Россия выплатила советские долги всем странам, включая даже те, которых уже нет на карте, например, Югославии. Даже царские долги выплатила. Свои же, как всегда, потерпят.

А учитывая скорость убыли населения, вопрос в недалеком будущем решится сам собой.

А теперь об интресном: если разделить 50 триллионов на 75, то есть примерный курс доллара, то получается очень увлекательное число - 666 666 666 666,666.

То есть примерно 666 миллиардов долларов.

Несколько сотен богатейших россиян, которых называют олигархами, владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, оценила Boston Consulting Group. Это более $600 млрд.

То есть получается, что все (!) абсолютно состояние российских олигархов - это деньги, которые в свое время были украдены у граждан страны при конфискации их вкладов в Сбербанке!

А дальше можете рассказывать про эффективный менеджмент и прочие успехи. Но лозунг партии Лимонова "Отнять и поделить!" имеет не только политический смысл, не только экономически обоснован, но и юридически точно отражает состояние дел в так называемой российской экономике - группа лиц ограбила целую страну.