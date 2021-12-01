Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В «Ростехе» создадут программу для предсказания митингов и беспорядков https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Право Путина избираться на пятый срок стабилизирует политическую ситуацию в стране
3 Робин Гуд подал в суд на Ноттингемского шерифа https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Путин подписал закон о приостановке до 2025 года выплат по советским вкладам https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Лукашенко признал Крым
6 Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу
7 Киевский апелляционный суд решил задержать главу Крыма Сергея Аксенова
8 Срок ПЦР-теста сократят до 2-х суток
9 Приходит конец безлимитному интернету https://forum-msk.org/material/news/1...
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Посредством написал 01.12.2021 19:47
м написал 01.12.2021 19:25