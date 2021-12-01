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Московский листок

Право Путина избираться на пятый срок

Опубликовано 01.12.2021 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
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6 Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу
7 Киевский апелляционный суд решил задержать главу Крыма Сергея Аксенова
8 Срок ПЦР-теста сократят до 2-х суток
9 Приходит конец безлимитному интернету https://forum-msk.org/material/news/1...
 
 
 
 


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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Посредством написал 01.12.2021 19:47
Поживем- увидим.
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(без названия)
м написал 01.12.2021 19:25
Понятно, что добровольно Путин никогда не уйдет....
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