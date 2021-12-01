Право Путина избираться на пятый срок #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 В «Ростехе» создадут программу для предсказания митингов и беспорядков https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Право Путина избираться на пятый срок стабилизирует политическую ситуацию в стране 3 Робин Гуд подал в суд на Ноттингемского шерифа https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Путин подписал закон о приостановке до 2025 года выплат по советским вкладам https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Лукашенко признал Крым 6 Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу 7 Киевский апелляционный суд решил задержать главу Крыма Сергея Аксенова 8 Срок ПЦР-теста сократят до 2-х суток 9 Приходит конец безлимитному интернету https://forum-msk.org/material/news/1...



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