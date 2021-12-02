Осужденный потребовал в последнем слове для судьи высшей меры наказания

Железнодорожный суд города Пензы вынес приговор известному общественному активисту, члену Объединенной коммунистической партии Альберту Герасимову. Герасимов был признан виновным в преступлении, предсмотренном статьей 115 УК РФ – “умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего с использованием предмета, использованного в качестве оружия”. Он получил девять месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Прокурор требовал 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный и его адвокат собираются его обжаловать.

Суть дела, о котолром мы неоднократно писали. Например здесь. В начале весны прошлого, 2020 года общественный активист Альберт Герасимов оставил надпись на заборе частного дома губернатора (на тот момент) Пензенской области Ивана Белозерцева с призывом убрать забор, отхвативший часть проезжей части муниципальной дороги с общественной территории.

При этом Герасимов не скрывал своей общественной позиции и был готов отвечать за свой поступок. Который квалифицируется, как правонарушение КоАП РФ ти карается штрафом с возмещением причиненного ущерба. И первоначально супруга губернатора подала соответствующее заявление в полицию. Однако… он не получило хода. Зато получилось нечто иное. 22 апреля 2020 года (день, видимо, был выбран неслучайно – 150-летие рождения В.И. Ленина) во вдворе многоквартирного дрма, где он проживал, Альберт Герасимов подвергся нападению двух неизвестных. Которые выкрикивая какие-то оскорбления, облили его с головы до ног желтой краской из пластикового ведра и попытались скрыться. Герасимову, довольно спортивному человеку, удалось задержать одного из нападавших и вызвать наряд полиции. Нападавшим оказался бывший полицейский из Чечни Аюб Арсамурзаев. Однако, к удивлению Герасимова, в полиции как-то очень быстро охладели к выяснению обстоятельств преступления Арсамурзаева и отпустили его с миром. А дело в итоге, возбудили против Герасимова – якобы тот напал на мирного вайнаха, зашедшего в этот двор с ведром краски по ошибке, и избил его отобранном у него пластиковым ведром, причинив тому немыслимые страдания и нанеся телесные повреждения средней тяжести. А это статья 120 УК РФ – предусатривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Материалы дела первоначально тогда поступили к участковому полицейскому Перфильеву. Но тот усмотрел в них явные признаки фальсификации и отказался вести данное дело. Не из симпатий к смутьяну Герасимову, которых он не испытывал, а из соображений “ну вас нафиг, жулики, сидеть потом за вас”. В скором вермемени уволился вовсе из полиции, а затем дал показания в суде со стороны защиты Герасимова (подробнее можно читать здесь). Но это никого не остановило.

Дознаватель Виолетта Шорина в должном виде отштамповала сфабрикованное дело, игнорируя все показания в пользу Герасимова, отказав ему в опросе предоставляемых им свидетелей происшедшего, игнорируя доказательства в виде испачканной полностью краской одежды Герасимова и факт вызова именно им полиции и т.д. В итоге дело дошло до суда. Где доводы защиты, ходатайства о вызове свидетелей и т.д. судьей тоже игнорировались. Правда, судье пришлось-таки назначить повторную медицинскую экспертизу, в связи с тем, что защита убедительно продемонстрировала дефектность первой.

И тогда и сейчас мнение общественности по делу было однозначным – это месть губернатора Белозерцева за испорченный забор. Понятно, почему из кожи вон лезли полиция, дознаватель Виолетта Шорина, прокуратура… Но к моменту начала суда Белозерцев уже сам находился в СИЗО по обвинению в коррупции. Надо давать отбой и оправдывать Герасимова? Как бы не так. Белозерцева нет, но есть система! Оправдать Герасимова – -значит необходимость возбуждать дело против Арсамурзаева, вскрывать фальсификации в ходе следствия, привлекать сотрудников, а, не дай бог дело дойдет до уважаемых лиц, замешанных в этой истори- ой-ой! Нет. Задача, по-видимому, была поставлена четко. Признать Герасимова виновным, но наказание назначить мягкое и не связанное с реальным лишением свободы, дабы не будоражить особо общетсенность и новую местную власть. с чем судья Марина Егорова и справилась.

Завершая заседание она спросила, согласно процедуре судоговорения, понятно ли решение суда осужденному. Тот попросил время для совещания с адвокатом, Судья изначально дала пять минут, но тут же вернулась в зал и сообщила, что заседание закрыто! Не получив ответ на вопрос, понятно ли ее решение. Тем самым грубо нарушив законную процедуру. И фактически оставив суд незавершенным. Общественный защитник Юрий Вобликов уже написал кляузу – за ним не заржавеет!

Что можно тут сказать и каки можно сделать для себя выводы? Человек перед российским правохоронением и левосудием по-прежнему совершенно беззащитен. Ему дан, кстати, очередной сигнал – не ходи в полицию, не ходи в суд! Смотри – вот бизнесмен сообщил об известных ему фактах незаконного возмещения НДС – его самого и сделали обвиняемым в этом. На тебя напали хулиганы – но это еще доказывать надо, а ты – вот он, значит ты и напал на них. И т.д. Ну и судьи дает недвусмысленный сигнал новой власти – чтобы не произошло, мы всегда к вашим услугам. Чего изволите, наши господа?

Последнее слово подсудимого Альберта Герасимов в суде

—Двадцать второго апреля прошлого года преступной группой были наняты двое, которые напали на меня во дворе моего дома по улице Чаадаева, хх. Один из них, как впоследствии оказалось, был Аюб Арсамурзаев, выступающий в данном суде в роли потерпевшего. Я его задержал и удерживал до появления наряда полиции, которую я же и вызвал. Полицейские задержали Арсамурзаева, а я по собственной инициативе проследовал за ними в отделение полиции, чтобы помочь изобличить Арсамурзаева в совершенном преступлении.

Зная криминальный характер нашей пензенской полиции, я решил фиксировать все происходящее на аудиозапись и максимально афишировать. Я сообщил о произошедшем пензенским общественникам и журналистам, которые прибыли к отделению полиции, а затем проследовали вместе со мной к месту преступления.

Я сделал соответствующие заявления и ходатайства, дабы облегчить полицейским задачу изобличения преступления Арсамурзаева и его сообщников, дабы он признал свою вину и рассказал о том, кто его нанял. Поскольку наемный характер данного преступления я отнюдь не исключал. Несмотря на мои попытки, сотрудники полиции из криминальных побуждений, стали покрывать Арсамурзаева и его сообщников.

Что они делали? Они не стремились попасть на место преступления, и только благодаря моим настойчивым звонкам на 02 о необходимости осмотреть место преступления и изъять орудия его совершения – сотрудники все-таки выехали туда. Изъяли ведро, краскуосмотрели непосредственно место задержания мною Арсамурзаева. Но дальнейшие мои ходатайства об изъятии телефона Арсамурзаева, с целью выявления его помощников по звонкам удовлетворены не были. Не было проведено, по моему требованию и очной ставки с Арсамурзаевым в день задержания.

Что же они сделали? Вместо разоблачения преступников, они принялись фабриковать дело против меня. Поэтому они отпустили Арсамурзаева, всего лишь взяв с него пояснения. А затем устроили так, чтобы он давал совсем другие показания. Как видно из материалов дела, действовали при этом весьма топорно. Показания Арсамурзаева неоднократно менялись – то я у него выхватил ведро, то он его сам бросил и т.д… Я старался фиксировать все, в том числе и разговоры с Аюбом Арсамурзаевым и с сотрудниками полиции с самого начала. Однако, затем эти записи не были приняты сотрудниками полиции и приобщены к документам дела, с целью скрыть преступление Арсамурзаева.

Также сотрудники полиции, из преступных соображений, не стали опрашивать свидетелей, которые непосредственно видели, что происходило на улице Чаадаева, дома хх, когда Арсамурзаев пытался скрыться. При этом сотрудникам были мною предоставлены имена свидетелей, места их проживания и телефоны. Но полиция, из преступных соображений, отказалась их опрашивать. Список свидетелей, которых я хотел вызвать в суд, указаны мною в рамках уголовного дела. Хотели мы, с адвокатом найти и неизвестного нам свидетеля, проживавшего в указанном доме на съемной квартире, видевшего все происходившее, но, по словам соседей, уехавший в г. Заречный. Ничего этого не было сделано. Кроме того, в нарушение закона, было отказано в проведении повторной экспертизы, хотя такая возможность законом предусмотрена.

Далее преступную эстафету у сотрудников полиции приняла прокуратура. Она прекрасно видела все нарушения, знала о списке свидетелей, но и следователем-дознавателем было отказано в их опросе. А в деле было нагло указано, что свидетелей с нашей стороны нет. Также не была проведена повторная экспертиза. И с таким вопиющими нарушениями законности, прокуратура нагло передала дело в суд.

Судья Егорова, видя материалы дела, видя как следствием нарушались мои законныеправа, не желая объективно провести дознание, видя список наших свидетелей и указание дознгавателя, что их, якобы нет, тем не менее, приняла дело, приняв тем самым ипреступную эстафету. То есть решила, как и полиция и прокуратура, сделать все, чтобы скрыть преступление Арсамурзаева, а также тех, кто его нанял.

Несмотря на наши многочисленные ходатайства и мои тщетные взывания к совести и судейскому достоинству судьи Егоровой, по поводу того, что нарушены мои законные права, ия не имею свидетелей, которых суд имеет право вызвать своей властью, в итоге мы так без свидетелей и остались.

Так, свидетель Мария Х из хх квартиры, которая видела все, что происходило 22 апреля 2020 года из окна своей квартиры, сначала дала согласия прийти и дать показания в суде. Но затем резко перестала выходить на связь, не отвечала на звонки и не открыла мне дверь в очередной визит. Все это свидетельствовало о том, что она была кем-то запугана. Если бы суд вызвал данного свидетеля своей властью, мы бы имели прямого свидетеля, которая к тому же, могла бы указать и другого свидетеля, который видел все происходившее в тот день от начала до конца.

Я считаю, что судья Егорова, таким образом, пошла на должностные преступления. Для меня они очевидны. Я считаю ее виновной в том, что Аюб Арсамурзаев и его сообщники ушли, на данный момент, от уголовной ответственности. Все судебное следствие прошло из рук вон плохо. Судья делала все возможное не только для того, чтобы скрыть преступление, но и обелить совершившего его Аюба Арсамурзаева.

Вина судьи Егоровой подтверждается документально, преступление ее считаю доказанным. Со своей стороны считаю, что высшая мера для нее – это справедливое наказание. По возможности, если будет революция – да, да, я серьезно говорю – то революционный суд, я думаю, не оставит мои слова пустыми, и я сам лично возьмусь за исполнение этого приговора. Это не угроза – не подумайте! Но дело в том, что в процессе суда Вы, гражданка Егорова, совершали преступление. Старались скрыть преступлению Арсамурзаева и его сообщников. Я пытался достучаться до вашей совести, но у меня это не получилось.

Но, хочу при этом подчеркнуть, что вина судьи в этом деле не стопроцентна. Дело в том, что к таким действиям и такому судебному решению ее привело не какое-то личное стремление. Это система! Именно Путин и его шайка в 2001 году изменили процессуальный кодекс. Именно они убрали из судов народных заседателей, что привело к проституированности российского суда на 100%. И добиться справедливости в российском суде стало практически невозможным, ибо такая вот вакханалия творится именно по политическим делам.

А я считаю свое дело именно политическим. Нападение на меня было совершено не просто так. Оно былот совершено, скорее всего, с подачи должностных лиц, довольно влиятельных и богатых. Ведь кто такой сам по себе Аюб Арсамурзаев – полицейский из Чечни, переехавший, выйдя на пенсию, со своей родины в Пензу. Живет теперь здесь, получает свою пенсию, фигура незначимая, скорее всего нанятая. И то, что полиция, прокуратура и суд начали столь яростно его выгораживать, указывая на то, что были заплачены немаленькие суммы. Заметьте, что в ходе процесса у Арсамурзаева, выступавшего вроли потерпевшего появился адвокат. Я считаю, что это произошло из-за того, что интересанты обеспокоились, как бы Арсамурзаев не проговорился, не сказал что-то лишнее, и приставили к нему человека, следящего за его словами. Я не говорю, что судья Егорова брала взятку, или ей что-то предложили. Скорее всего, это указка сверху, чтобы все, по возможности походило на более или менее правдивый приговор. То есть в процессе суда сделано все, чтобы минимальные даже доказательства вины Арсамурзаева были скрыты ее бездействием. Именно она отказывала нам в вызове свидетелей, детализации звонков, осмотра телефона и т.д.

Со своей стороны хочу выразить благодарность всем, кто меня поддерживал. Кто оказал мне материальную помощь, в том числе на адвоката. Спасибо общественному защитнику Юрию Владимировичу Вобликову. Спасибо Игорю Жулимову и его другу, с помощью которых нам удалось установить недостоверность первой медицинской экспертизы. Огромная благодарность адвокату Игорю Борисовичу Кабанову.



