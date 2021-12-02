Для тех, кто не знал - в Москве сейчас идёт потрясающий фестиваль немецкого кино. Будет идти по 5 декабря включительно. Ни одного проходного или незначимого фильма. Очень всем советую.

Так вот, завтра в "Октябре" пройдет ещё один показ фильма "Последний приговор" с неподражаемым Ларсом Айдингером в главной роли - это о последнем смертном приговоре, приведённом в исполнение в ГДР в 1981-м году (ГДР, напоминаю, прекратила своё существование в 1990-м). Фильм снят по реальной истории: реального сотрудника Штази, расстрелянного за шпионаж, звали Вернер Теске, в фильме его зовут по-другому.

Мастерски снятый пропагандистский фильм, просто в палату мер и весов помещай: ГДР - это страшный Мордор, кругом злобные чекисты-спецслужбисты, и пукнуть нельзя, чтобы это не было записано на плёнку и не попало в руки сотрудников Штази, всех стреляют-убивают, Новичками тогдашними травят, ничем не гнушаются, ужас-ужас, ахтунг-ахтунг.

Главный герой, слабохарактерный, но благородный, не выносит этого кошмара-ахтунга и собирается дать дёру - забирает из кабинета секретные документы и планирует побег, но кровавые чекисты его опережают, хватают, судят и расстреливают. Адвокат настаивает на том, что герой убежать не успел, и ни одного документа врагу не было передано - мол, это не совершённое преступление, а преступный умысел, а он караться смертью не может. Но героя всё равно приговаривают к вышке и расстреливают, как и реального Вернера Теске.

А в конце идут финальные титры: "За годы существования ГДР было вынесено 233 смертных приговора, в исполнение приведён был 161".

Вот мне интересно, это имеются в виду ВСЕ смертные приговоры? Включая убийц, насильников, тяжкие преступления и т.д.?? Или это только жертвы "кровавой Штази"?? Если речь идет о ВСЕХ за 40 с лишним лет, то это вообще очень странные цифры. Да и если речь о жертвах "кровавой Штази", это тоже ни о чём - при всём-то накале борьбы двух систем. В общем, сами немцы дают такие цифры. Если это они называют "кровавым режимом", то я Папа Римский Франциск.