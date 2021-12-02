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Московский листок

Песков опять сдает Донбасс

Опубликовано 02.12.2021 в разделе комментариев 2

донбасс ополчение
Песков опять сдает Донбасс

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, может ли российская сторона признать ДНР и ЛНР, заявил: «Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно».

***

Странно, да? Его спрашивают, может ли РФ признать республики, а он отвечает - "такого признания до сих пор не было". Так потому и спрашивают, что не было до сих пор признания! И напомнил о "внутриукраинском" конфликте, то есть чтобы вопросов не было - Кремль считает войну на Донбассу сугубо внутриукраинским делом...

При этом уже, наверно, больше половины жителей Донбасса получили российские паспорта, так что ежедневные обстрелы российских граждан не могут быть просто делом только Киева, иначе на кой ляд эти паспорта?

Более того, 30 ноября первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", Это вообще как? 

Напомню, Южная Осетия и Абхазия получили признание России практически сразу после войны 2008 года. А донбасские республики ведут войну за независимость уже 7 лет, и все без толку - никто не признает...

Вместо этого вот уже 7 лет Кремль ведет взаимную мастурбацию с Киевом и странами "минской группы", прекрасно понимая, что кончить не дадут никогда.

Хотя признание ДНР и ЛНР дает законную возможность заключить с ними договоры о взаимной безопасности, и ввести туда, если потребуется, войска на полностью законном основании.

Тем более, что по словам генсека НАТО Столтенберга, страны альянса уже готовы размещать свои части на украинской территории. А чем мы хуже?

Британская министерша по иностранным делам вон раскатывает на танке вдоль эстонской границы, явно намекая, что готова повторить подвиг британской легкой кавалерии под Балаклавой.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Бункремль боится признать Донбасс
Так что написал 02.12.2021 03:19
Будут лапшу из соплей на уши вешать
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А вы как думали?
787877BOGTOTBOG! написал 02.12.2021 02:56
-Таки путин и всякие песковы будут сливать Донбасс до тех пор, пока там бандюки не изживут прокоммунистические настроения!
Таки они же, как огня боятся, что Донбасс потянет за собой РФ! То таки да!
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