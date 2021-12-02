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Московский листок

Страна оседлого бандита

Опубликовано 02.12.2021 в разделе комментариев 1

#социалза #форуммск #олегкалачев #эльмюрид

Олег Калачев расспрашивает публициста и аналитика Анатолия Несмияна о применимости теории Олсона об "оседлом бандите" для характеристики современной РФ.

#СоциалЗа, #ОлегКалачев, #ЭльМюрид, #ФОРУМмск



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Всего комментариев к статье: 1
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Лдрлрдлж написал 02.12.2021 09:28
это который из-за черты оседлости? - банально
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