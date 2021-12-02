Олег Калачев расспрашивает публициста и аналитика Анатолия Несмияна о применимости теории Олсона об "оседлом бандите" для характеристики современной РФ.
#СоциалЗа, #ОлегКалачев, #ЭльМюрид, #ФОРУМмск
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#социалза #форуммск #олегкалачев #эльмюрид
Страна оседлого бандита
Олег Калачев расспрашивает публициста и аналитика Анатолия Несмияна о применимости теории Олсона об "оседлом бандите" для характеристики современной РФ.
#СоциалЗа, #ОлегКалачев, #ЭльМюрид, #ФОРУМмск
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Лдрлрдлж написал 02.12.2021 09:28