В Казахстане бастуют уже более 10 тысяч человек на двух месторождениях

Вслед за нефтяниками АО «Мангистауманайгаз» забастовали и рабочие АО «Каражанбасмунайгаз», обслуживающие месторождение Каражанбас в Мангистауской области. При этом бастуют именно рабочие основного производства, что приведет к остановке и транспортировки нефти.

Требования, что и на месторождении Каражанбас те же, что и на Каламкасе – повышение заработной платы на 50% и улучшение условий труда.

В Мангистауской области забастовали все рабочие месторождения Каламкас!

То, что забастовка в АО «Каражанбасмунайгаз» началась буквально сразу за выступлением на соседнем месторождении говорит о согласованности и скоординированности действий нефтяников.

В данной стачке с самого начала приняло участие более 10 тысяч человек.