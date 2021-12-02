В России разработали очередной гаджет спецназначения

Группа «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию) и «Лаборатория Касперского» разработали защищенный смартфон, в том числе для военных и спецслужб. До конца года компания планирует выпустить опытную партию из 3 тыс. устройств.

Проект уже обошелся более чем в 1 млрд руб.

КПК от «Аквариуса» — не первый отечественный смартфон, создатели которого пытаются сделать ставку на военных и чиновников.

Проект защищенного смартфона для госсектора «Тайгафон» развивала группа Infowatch Натальи Касперской, но его свернули в декабре 2019 года с убытком в 40 млн руб.

Astra Linux тоже планировала начать выпуск смартфонов и планшетов на своей ОС, но проект не был реализован.

В конце октября в продажу поступил российский смартфон AYYA T1 от структур «Ростеха» с возможностью блокировки камеры и микрофона, но на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 и ОС Android 11.

На каком процессоре работает смартфон, там не уточняют, подчеркивая лишь, что устройство «полностью российское».

Думаю, ввиду отсутствия отечественных процессоров как класса, можно выпустить ламповый телефон для военных. Для индивидуального ношения он будет тяжеловат, но можно устанавливать его на БТР или БРДМ.

А для сотрудников спецслужб я бы предложил устанавливать систему «фильтруй базар», непосредственно в башке оперативного работника - если что, могу дать консультации…

А.Б.