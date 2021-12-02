На Болотной набережной открылся Дом культуры «ГЭС-2». В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Мэр Москвы Сергей Собянин и инвестор проекта Леонид Михельсон.

Реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим проектом преобразования бывшего промышленного здания в открытое культурное пространство, который был реализован в мире за последние годы.

Центральная электрическая станция городского трамвая (позднее — ГЭС-2 Мосэнерго) была построена в 1904–1908 годах. Решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 приняли в 2006 году. Причиной стал износ оборудования и высокая стоимость производимой энергии.

Все вроде ничего… Красивенько. Рядом такое же пространство на месте кондитерской фабрики. За речкой – декоративный пустырь на месте Зарядья…

Вот только 100 лет назад тогдашние «миллионщики» (про наркомов и не говорю) строили электростанции и трамваи, а нынешние олигархи закрывают – и на этом месте устраивают музеи.

Скажем так, музеи бывшего промышленного развития России.

Музей-квартира Кржижановского, автора и исполнителя плана ГОЭЛРО, там же, на соседней улице. Символично.

А.Б.