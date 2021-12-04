Профсоюз -- это страшно, но не больно

На вопросы нашей редакции отвечает Сергей Храмов, генеральный инспектор труда всероссийского профобъединения СПР ( Союз профсоюзов России). В этой части своего выступления он рассказал об особенностях начисления зарплаты в периоды президентского простоя. О том, как добиваться зарплаты, не выплаченной начальством, ввиду своей (начальства) честности и прочих объективных обстоятельств. О том, как лучше оформить расставание с прежним работодателем.

- Расскажите, пожалуйста, как генеральный инспектор труда, какие проблемы наиболее актуальны сейчас для работников.

- Во-первых, есть актуальная проблема - реализация указа президента об объявлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. Проблема в том, что и предыдущий указ, так и нынешний указ не содержит в себе важнейшего слова – выходные. Это означает, что те люди, которые вынуждены работать на рабочих местах, будут очень обижаться, потому что их же товарищи, их же соседи не работают, а они вынуждены работать, но получать они будут ту же заработную плату, как если бы президент не объявлял эти дни нерабочими. Естественно, наш минтруд издал разъяснение в том плане, что работающие в нерабочие дни работники получают полную зарплату. Это замечательно, но если бы в указе было слово выходные, то работающие в эти дни работники получали бы двойную заработную плату.

- А как обстоит дело с теми, кто в эти дни на работу не выходил?

- По указу эти люди на работу не выходили с сохранением заработной платы. Но, к сожалению, те консультанты, которые пишут проекты указов президента, они не вполне знают Трудовой кодекс. Собственно, те люди, которые его (Трудовой кодекс) писали, тоже не владели ситуацией. В Трудовом кодексе есть три вида простоя: простой по вине работника, который вообще не оплачивается, простой по вине работодателя, который оплачивается за счёт двух третей средней заработной платы работника (а средняя заработная плата рассчитывается по 12 полным предыдущим месяцам) и простой по независящим от работодателя и работника обстоятельствам. Он оплачивается за счёт двух третей оклада или тарифной ставки, то есть, без премий, компенсаций доплат и всего остального.

Целый ряд работодателей, особенно работодатели из ТНК, издали распоряжение о том, что работник, который не приступает к работе в нерабочие дни, получает среднюю заработную плату. Очень многие платили две трети от голого тарифа. Если учесть, что тариф – это порядка 50-60 процентов от зарплаты в лучшем случае, выходные дни получились практически за свой счёт. То есть, люди сидят дома за одну треть заработной платы.

- А что эти работники могут сделать?

- Работники могут объединиться в профсоюз, добиться заключения грамотного коллективного договора, выгодного работникам, где будет предусмотрено, что в случае подобного рода указов заработная плата выплачивается в полном объёме. Также можно начать коллективный трудовой спор. Конечно же, в законе написано так, что начать его (коллективный трудовой спор) очень сложно по закону, но, тем не менее, можно. У нас даже есть учебник, как проводить такие коллективные трудовые споры и потребовать от работодателя выплатить за эти дни полную заработную плату.

Или работники могут, выкручивая руки своим профкомычам из ФНПР (заодно и головы), заставить их сделать тоже самое (начать коллективный трудовой спор). И добиться полной выплаты. В судебном порядке добиться полной выплаты это не получится.

- Может ли ФНПР выступить в защиту работников?

- Я знаю несколько организаций ФНПР, которые это могут сделать, но, к сожалению их очень мало.

Есть новая тенденция в нашем профсоюзном российском движении. Это активное создание кампани юнион. Это значит профсоюз компании. Вот несколько лет назад газета «Солидарность» опубликовала статью о ситуации, которая сложилась в холдинге «Тихвинский вагоностроительный завод». Там был профсоюз Роспрофпром (входил в систему ФНПР) и вдруг холдинг образовал свой собственный профсоюз. И профком ФНПР был уже неугоден работодателю. Вот парадокс, даже профкомычи ФНПР, которые всегда были лояльны работодателю, вдруг оказываются неугодны. Работодателю нужно, что-то ещё более лояльное, они лепят свои профсоюзы.

Тоже самое сделал другой холдинг — ЗАО «Трансмашхолдинг» на Брянском машинном заводе (выпускает железнодорожный подвижной состав ).

Изначально на Брянском машинном заводе действовал профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации Роспрофпром, затем, в прошлом году, образовалась профсоюзная организация металлистов, входящая в СПР. Образовалась именно потому, что профкомыч ФНПРовский не занимался проблемами рабочих, более того, он согласовывал двукратное снижение расценок сдельщикам. При этом в нашем профсоюзе пошла активная работа и параллельно пошла активная работа в профсоюзе Роспрофпром, по той причине, что работодатель решил, что и такой профком ему не нужен, решил сделать свой кампани юнион. И образовалось на заводе три профсоюза. В результате в профсоюзе Роспрофпром прошли выборы, сменился председатель профкома, пришла молодая активная женщина, которая реально хочет что-то делать. В результате сейчас там создается единый представительный орган, уже из трёх профсоюзов. Который, как мы надеемся, сумеет при нашем участии сделать грамотный и выгодный для работников коллективный договор.

- А что делать тем работникам, которым работодатель нагло не оплатил время простоя?

- Работнику, которому по этому поводу советуют (представители работодателя) уволиться или уйти в отпуск за свой счёт, мы советуем давать работодателю встречное направление движения, куда он (работодатель) должен пойти с подобными предложениями. Потому что даже две трети от тарифа лучше, чем за свой счёт. Входить в положение работодателя и увольняться по собственному желанию, тем более, не надо. Хочет уволить – пусть увольняет, потом соответственно будем восстанавливать работника.

- Правильно я понимаю, что если человека сократили – это облегчит ему разборы с банками, с прочими кредитными организациями, а если он сам уволился – его ситуация будет гораздо хуже?

- Это так. Помимо того, что сокращение даёт выплаты как минимум трёхмесячные, причём, по средней заработной плате, за предыдущие 12 месяцев (а не за последние месяцы на предприятии, когда её могут намеренно снижать). И да, банки обязаны идти навстречу, особенно если у работника есть проблемы с погашением кредитов, особенно при ипотеке, они должны реструктуризировать задолженность, а не начислять штрафные санкции за просрочку долга. Биржа труда обязана поставить на пособие. Если работник ушёл по собственному желанию – он на учёт, как безработный, не встанет. Поэтому я советую работникам не поддаваться на уговоры работодателя, не входить в его положение. Если вы увольняетесь – вы прощаетесь навсегда. Если вам рассказывают сказки, что после кризиса возьмут обратно – вы спрашиваете – почему я должен вам верить? Пусть работодатель идет к губернатору, пишет жалобы, что его оставили без денег, он не может заплатить зарплату тем, кто не работает. Если вы ушли за свой счёт, если вы отказались от денег – у него же не будет оснований требовать от государства помощи.

- Какова процедура сокращения?

- Работник должен получить уведомление о сокращении не позже, чем за два месяца до сокращения. Ст. 180 ч. 3 ТК говорит, что работодатель вправе уволить работника досрочно по сокращению, выплатив ему полностью заработную плату за неотработанное время. То есть, сегодня предупредили - завтра работник пишет заявление о согласии на сокращение. И получает сразу же за два месяца заработную плату, плюс выходное пособие. Если он не трудоустроится ещё месяц, то ему обломится ещё одно выходное пособие. Если у работника нет каких-то оснований для борьбы за то, чтобы не сократили – я советую согласиться. Получить за три месяца сразу, не работая. Это касается тех работников, у которых нет реального сильного профсоюза добившегося для них дополнительных гарантий от сокращения.

- А если работник хочет потом восстановиться на работе, а начальник говорит – не уйдешь сам, уволю по статье?

- Ты сам уволился – твоё желание. Всё. Доказать в суде, что ты уволился под давлением - крайне сложно. А вот восстановиться, когда уволили по такой-то статье, сложно, но гораздо реальнее.

- А у вас были прецеденты восстановления незаконно уволенных?

- Мы этим занимаемся 30 с лишним лет. Вот не так давно восстановился по суду работник склада «Дикси» в Питере. Его уволили якобы за нарушение каких-то инструкций. Нарушение было из той серии, что если ты лидер профсоюза, то ты не можешь делать так, как делают все. А именно - на этом складе огромные стеллажи. И ездят подъёмники. Каждый работник склада умеет управлять этим подъёмником. Но оказалось, что существуют некие удостоверения на право управлять этим, и нашего лидера, который работал уже лет 15, уволили за то, что он без этого дополнительного удостоверения воспользовался погрузчиком, чтобы разгородить проезд.

Я хочу сказать, что если ты взял на себя ответственность и инициировал создание профсоюза, возглавил профорганизацию, вошёл в её руководящие органы, стал членом профсоюза, то надо понимать, что делать так, КАК ДЕЛАЮТ ВСЕ, уже будет нельзя. Ну, например, если у тебя заболела тёща, нельзя будет сказать мастеру - Иван Петрович, я на пару часиков пораньше уйду, у меня тёща приболела. Тебе нужно будет писать заявление, нести какую-то справку. Не принесешь, тебя или уволят за прогул, или, по крайней мере, сделают выговор за отсутствие на рабочем месте 2 часа. Это надо понимать. Мы видим ещё на одном примере — если ты активный политик, член оппозиционной партии, то не надо, не имея лицензии, стрелять лосей. Это могут делать другие люди, из других партий, но не ты.

Ты - член профсоюза, к тебе особое внимание. К тебе будут цепляться. А наш закон не признает аналогий, что всем можно, а мне нельзя. Тебе нельзя и никому нельзя. Но про других заявлений нет, выговора нет, а про тебя есть, и разбираемся только с тобой.

Естественно, мы отличаемся от юристов, которые сидят в разных конторах, которые стоят на позициях, что вот закон, сейчас мы объясним тебе, что тебя правильно уволили. Наш профсоюз стоит на позиции, что клиент всегда прав. Как бы он не ошибался, как бы не было обидно нам за то, что он не слушается наших рекомендаций, а делает всё по-своему, мы всегда берём на себя его защиту. И как ни странно, зачастую эти суды выигрываем.

Находим варианты - какие именно нарушения были допущены работодателем при наложении взыскания и увольнении и работника восстанавливаем. Кстати, большую помощь в этом оказал Верховный суд. Как вы знаете, Трудовой кодекс запрещает дискриминацию по разным признакам, в том числе, профсоюзного членства. На суде встаёт вопрос, как доказать, что профсоюзного активиста уволили за его профсоюзную деятельность, а не за нарушения (маску не одел во время пандемии, курил в неположенном месте). Как доказать? Не напишут же - уволить слесаря Петрова за то, что он лидер профсоюза. Напишут другое. Мы должны доказать в суде, что директор совершил административное правонарушение, издав приказ, не соответствующий действительности. У нас нет полномочий дознавателя, следователя и так далее. Директор не имеет обязанностей давать нам правдивые показания.

И тут Верховный суд 2 августа 2021 г. принимает определение, в котором написано, что сам по себе факт обращения профсоюзного лидера (председателя и заместителя председателя) в Трудинспекцию с требованием к работодателю, в суд и т.д. и последующее наказание — имеют причинно-следственную связь. Это определение висит на сайте СПР (https://unionsrussia.ru/Activities/jurisprudence/opredeleniye-sk-po-grazhdanskim-delam). Там есть полный текст и фрагмент, в котором подробно говорится: как в суде доказать, какие аргументы должен проверять суд, когда встаёт вопрос о причинно-следственной связи между активностью работника и его увольнением.

- Что делать, если работодатель просто внаглую, никак это не оформляя, не выплатил работникам зарплату.

- Желательно написать исковое заявление о выплате недоначисленной части заработной платы. В нём, особо не рассусоливая высокие материи, важно указать: я работаю с такого-то по такое-то, в Трудовом договоре у меня такая-то заработная плата, в период с такого-то по такое-то получал столько-то, в период с такого-то по такое-то столько-то, или не получал вообще. Соответственно, за месяц такой-то мне положена такая-то зарплата, за такой-то и так далее. К этому иску прилагаются расчётные листки. Всё. Два абзаца. Подаётся исковое заявление в суд. При этом надо понимать, что требования по зарплате рассматриваются в течении года.

Но надо и понимать, что работник умеет точить детали. Умеет варить, шить, класть кирпичи. Писать иски он умеет не всегда. Когда он обращается к некому юристу, то получает стандартный бланк, у него (юриста) нет заряженности на то, чтобы найти основания в пользу работника, у него задача — сделать работу стандартно. Поэтому желательно вступить в профсоюз и через профсоюз действовать.

Кроме этого проблема в том, что работодатель не платит зарплату не потому, что он такая большая сволочь, а потому, что у него денег нет. Поэтому желательно одновременно с подачей такого иска, подать ходатайство об обеспечении иска (об аресте счёта работодателя-ответчика на сумму, которую работник пытаетесь взыскать), потому что к моменту решения суда может выясниться, что у работодателя денег нет. Таким образом подаётся два документа. Один иск и ходатайство об обеспечении иска в форме наложения ареста на денежные средства и имущество работодателя в размере суммы, которую работник пытается взыскать.-