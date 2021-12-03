Разница между КПРФ и настоящей политикой

Уж на что автор этих строк привык к кривлянию КПРФ, но терпеть нет сил. В частности, вопиюще ханжеское обращение пришло по сети, и наподобие «К гражданам России! Патриоты – за сильную Россию, против беззакония, насилия и полицейщины…» https://kprf.ru/party-live/cknews/206969.html

А ханжеское по той простой причине, что граждане России уже постарались; и у Зюганова, к примеру, свой мэр в ТРЕТЬЕМ городе страны в виде новосибирского Локтя. И что?.. А ничего! Ноль! Поэтому, когда предлагающий орет, кричит, психует, выпучивает глаза - но не делает ни на йоту им же предлагаемое… материться охота.

Представим для пущей убедительности, что Дзержинский стал мэром Новониколаевска (Новосибирска в царские времена). Да Ленин засыпал бы того инструкциями по советизации региона; да влепил бы один-два выговора по партийной линии и, если бы дело двигалось с трудом; да отправлял бы многочисленных агентов для создания базы революции. Ан нет!!! Зюганов, - плюй в глаза, все божья роса, - выпускает лишь громогласные обращения выше – а РЕАЛЬНАЯ РАБОТА, которая может принести результат здесь и сейчас, стоит ступором.

Более того, Локоть снюхался с местными буржуями подобно шерочке с машерочкой, и сам стал буржуем. И на глазах всей партии, и всех трудящихся. И при этом никаких выговоров – а, наоборот, оный сидит аж в членах президиума партии (как и другой бездельник-губернатор Клычков). Если все это не называть по матерному - то политическим ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ уж точно.

***

Что тут мудрить. Если бы КПРФ хотела работать по-настоящему, то надо приказать Локтю создавать МУП по всем видам деятельности, – промышленность и строительство; связь, дороги и транспорт; агропром и торговля; ЖКХ и сети, – и с появлением еще и своего рабочего класса помимо федерального. За два срока это можно было бы сделать уж точно. И если поставить честных мужиков руководителями исполнительного аппарата и МУП, да с развитыми профсоюзами; и, разумеется, с поддержкой всей партии от Калининграда до Камчатки, откуда талантливые кадры были бы присланы (силовые в том числе, и о чем ниже) – то на этой базе можно горы своротить.

А именно, даже рабочий класс МУП имел бы родственные и прочие связи, - а что уж говорить о крупных федеральных коллективах, - с местными бюджетниками, мелкими предпринимателями и чиновниками, и даже полицейскими и пожарными. Да таких семей полным-полно в любом регионе и городе. Наподобие, отец - крановщик местного МУП; его взрослый сын - сержант полиции; мать – учительница; жена сына - мелкая предпринимательница; сестра и дочь – школьница или студентка и тому подобное. Таким образом, связка не только федерального рабочего класса, но и рабочего класса достаточного числа МУП со всей жизнью муниципалитета дает огромную мощь руководителю; и большие дела так и просятся к исполнению.

Кто ж спорит, - параллельно надо создавать структуры безопасности. И ничего сложного в этом нет, а даже наоборот. Да полно по стране пенсионеров-ветеранов-специалистов-коммунистов внутренних и вооруженных сил, с одной стороны; и молодых рядовых-сержантов, с другой стороны, живущих на скромные деньги по съемным квартирам. Они отнюдь не коррумпированные генералы по доходам, и особой любви к единороссам не имеют. Просто плывут по течению без вождя и организации. А вот если предложить отобрать у коррупционеров нечестно нажитые деньги, и раздать бюджетникам и младшим силовикам в том числе - есть над чем подумать. И если все это дело организовать типа Общественного Совета при мэре, и что делается одним росчерком пера, то вам и фактическая структура безопасности. И все это наряду с поддержкой федеральных коллективов-профсоюзов-коллективов МУП-подрядных кооператоров-субподрядных индивидуальных предпринимателей-общественных организаций выльется в комплексную и мощную организацию. Вот вам и деньги – вот вам и штыки. Короче, почему Кадырову иметь собственную армию можно – а русскому региональному лидеру нельзя?!.. Риторический вопрос. Главное, не бояться. И вот что такое, кстати, настоящий патриотизм.

Но даже возьмем быка за рога, и рассмотрим вариант а-ля Фургал. Хотя сразу ничего не бывает; и можно опередить в темпе, и когда присылать бригаду опричников уже поздно; и коль весь регион, вошедший во вкус честно заработанных денег, встанет на дыбы, да с поддержкой всей страны в условиях кризиса и дохлого путинского рейтинга. Но да черт с ним, рассмотрим все варианты, и для полнейшей убедительности.

А в том-то и дело, что прилетевшая «спецгруппа» незаконна! Самоуправство и нарушение конституции. Поэтому сама группа арестовывается местными силовиками, обезоруживается, и отсылается обратно в Москву. А на каком основании она вообще приперлась?!.. МУПы законны?!.. Законны. Деятельность мэра законна по организации исполнительной власти?!.. Законна. Ну так, и идите лесом. А если на основании фальшивого постановления прокуратуры где-то и когда-то, так можно оспорить в суд. Если Верховный Суд прогнется (хотя это тоже волокита, и уже против единороссов), оспорить в международные инстанции и ООН, и был бы предлог. Главное, поддержка населения, местные силовики, и хотя бы малейший юридический повод, который можно найти против столичных опричников — вот и все! Кто смел, тот и съел.

И что, присылать в Новосибирскую область саму армию?.. Это такой мировой позор, что Путину конец. Никто не признает его перевыборы. Трансферт летит к черту полностью. Да и армия давно не индексировалась. И служат там отнюдь не сынки олигархов, а такие же трудовые парни с такими же офицерами, и уж младшими точно. Поэтому, это еще вопрос, согласится ли рядовая и офицерская масса армии воевать против собственного народа. А вот повернуть штыки против зажравшихся олигархов легче в разы. Кстати, военные - такие же члены трудовых семей с соответствующими социальными связями и мировоззрением. И даже еще лучше и ближе к народу. Так что запускать армию в политику, как лиса в курятник — это еще с какой стороны посмотреть. Николай второй погорел на этом; и единороссы похоронят сами себя.

Поэтому, если будут мощные МУПы, эффективно конкурирующие с монопольными «королями заказа»; а отсюда и нормальная местная экономика с региональными надбавками; да с перспективой хороших рабочих мест для подрастающих детей; да с экономическими взаимосвязями со всем народом, и с просыпающейся деревней в том числе, – то народ, рискуя потерять все это, - буквально запинает «спецгруппу» обратно в самолет. А вступление армии во все это дело – очень проблематичный вопрос. Не надо так уж недооценивать собственных граждан в форме. Они живут не в безвоздушном пространстве. Одно дело война с Грузией или Крым; и совсем другое – абсолютно другое – Новосибирская область, Хабаровский край, Карелия, Сибирь и в таком смысле. Это фактический развал системы.

Более того, игра пойдет ва-банк. Это уже международный фашизм чистой воды и, если единороссы проиграют – а они проиграют на фоне коронавируса и экономического кризиса – им всем мировой трибунал и расстрел. Спрятаться в офшоре будет проблематично. И будет ли Шойгу с военной верхушкой рисковать ради одного региона прихоти верхушки единороссов – это очень большой вопрос. Массы армии, и даже Росгвардии, могут не согласиться воевать против своих как минимум, и перейти на сторону народа как максимум. А уж внешнеполитические риски вырастут до заоблачных высот.

Так что ничего особо страшного и мудреного и насчет приема а-ля Фургал нет. Остановили, обезоружили и отправили обратно. Следовательно, если бы КПРФ отдала партийный приказ Локтю сотоварищи действовать подобным образом – это и было бы РЕАЛЬНОЙ РАБОТОЙ «против беззакония». Да любой настоящий большевик от Ленина до Подвойского вел бы такую работу; и будь у них хоть один мэр-губернатор. Ан нет. Что касается нынешней КПРФ, прет и прет дрянь «обращений», «фронтов», «патриотических» истерий, как из больного порося; и все это ничто иное как мерзкий пиар, прикрывающий политическую трусость.

Следовательно, если мозги очистить от зюгановской импотенции, и задать себе и окружающим элементарный вопрос, для чего нужны мэры и губернаторы коммунистической партии, - как для чего, удивится всякий честный человек, для общественной собственности и Советской власти. Абсолютно верно! Классика жанра. И вот именно, на основе рабочего класса филиалов ФПГ и МУП с кооператорами, трудовыми бюджетниками и индивидуальными предпринимателями - можно и нужно создавать и такую собственность, и такую власть. А от красного региона до красного федерального центра – один шаг. Принцип домино.

А чем занимаются ставленники КПРФ а-ля Локоть во главе со своим шефом?.. А предательством! О советизации хотя бы муниципалитетов ни слова. Они бегут от такой и настоящей политики, как вампир от осинового кола. Вот и вся суть дела.

***

Рабочий класс федеральных предприятий пойдет против мощи государственно-монополистического капитализма в том случае, если получит поддержку муниципалитетов. И не мудрено. Муниципалитет защитит от наемных бандитов, обеспечит юридическую защиту, подкинет деньжат в случае забастовки, даст работу уволенному профсоюзному деятелю, и рука руку моет в самом лучшем смысле слова.

Еще раз, кооперация налицо, когда и федеральные коллективы могут пригрозить разнообразным давлением в пользу муниципалитетов, и в пользу тех же честных налогов (а налоги идут на семьи и федеральных рабочих) – а крепкие муниципалитеты, с другой стороны, поддержат борьбу трудовых коллективов ФПГ, и смотри выше, и коль зарплата идет опять на покупку местного продукта, и по совместной спирали вверх.

Но в том-то и тяжелая проблема, что даже иные честные активисты не понимают специфику момента. Не понимают комплексность и масштаб современной политики, и где без включения местной деятельности в федеральную не обойтись никак, и подобно ручьям в общую реку. Нет ручьев – нет реки.

Мол, в старом кино показано и в старой книжке написано, что рабочий класс крупных предприятий в гордом одиночестве приносит победу на блюдечке с голубой каемочкой, а глупые и никчемные бюджетники, местные рабочие и мелкий бизнес кушают полученное с миски. Чушь! Или все вместе – или не один. Иначе современный ГМК не одолеть. Да сама РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА стучится подобным образом во все окна и двери. Надо просто-напросто открыть глаза, и видеть очевидное. Шиес, московские местные выборы, Приангарье, Приморье и Хабаровский край, Екатеринбург, Куштау, Питер – все это точь-в-точь по схеме «местная проблема переплетена с федеральной»! Именно феномен слияния местного и федерального, частного и общего, единичного и целого бросается в глаза. И именно МУПы являются тем самым главным звеном, усиливающим подобную борьбу, и соединяющим федеральную собственность с кооперацией и мелким бизнесом в единое трудовое и комплексное целое.

Итого. Говоря образно, но верно, сначала небольшие авангарды вступают в бой, а затем подтягиваются крупные силы. Абсолютно точно также будет и ныне. Современная классовая борьба будет идти не «в целом и общем», а начиная с местных проблем по мусору, отоплению, медицине, образованию, застройке, – затем круги по воде пойдут все дальше и дальше, недовольные трудящиеся будут втягиваться в конфликт все больше и больше, - а там уже и крупные коллективы начнут чесаться, и коль семья единое целое. Кто не понимает этого; кто ждет изначальную забастовку крупных коллективов – тот, честно говоря, или инфантильный идиот, не знающий реальную жизнь; или, наоборот, сознательный провокатор, ставящий телегу впереди лошади.

Да, пожалуйста, почему Зюганов обожает говорить о проектах федеральных бюджетов, о русском мире, о геополитике, о проклятых американцах и подобное – но ни-ни о советизации регионов?!.. Вот «обращений» не меньше сумасшедшего принтера, а критику зажравшегося Локтя клещами не вырвать. Да потому что трусит, и не хочет работать по-настоящему! Ведь даже самый умный федеральный бюджет без угрозы появления советских муниципалитетов и регионов – ничто! Болтай хоть сто лет, и с самым возмущенным фейсом, и ничего не будет. Но стоит появиться хотя бы одному красному региону, – они даже Фургала с Левченко испугались, а что уж говорить о деятеле, создающем МУП и советские муниципалитеты, - то все посыплется к чертовой матери по принципу домино. Стоит коготку увязть, всей птичке пропасть. Местные изменения взломают асфальт федерального застоя; крупные трудовые коллективы получают поддержку местных и наоборот – и единороссам каюк.

Поэтому, что бороться за МУП, что заниматься настоящей политикой – абсолютно одно и то же. Это все равно что завести стартер, от которого заведется двигатель. А кто сидит и ждет манну небесную в виде чего-то большого, вкусного и готового – значительный риск преждевременно сдохнуть. Или сломаться, и скатиться в лагерь зюгановщины, и еще неизвестно, что хуже.