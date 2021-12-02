Бастрыкин возбудил дело против Рашкина #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Песков опять сдает Донбасс https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Бастрыкин возбудил дело против Рашкина 3 Россия установила новый рекорд по экспорту еды 4 В России разработали очередной гаджет спецназначения https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Суд не стал отправлять под домашний арест сына Павла Астахова по делу о мошенничестве на 1.2 миллиарда 6 Собянин уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино, 7 В Мангистауской области забастовали все рабочие месторождения Каламкас! https://forum-msk.org/material/news/1... 8 1 декабря вслед за нефтяниками АО «Мангистауманайгаз» забастовали и рабочие АО «Каражанбасмунайгаз», https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Россия выделила $150 млн на строительство пяти школ в Таджикистане 10 Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Дом культуры «ГЭС-2» на месте электростанции https://forum-msk.org/material/news/1...



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