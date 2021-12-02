Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Песков опять сдает Донбасс https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Бастрыкин возбудил дело против Рашкина
3 Россия установила новый рекорд по экспорту еды
4 В России разработали очередной гаджет спецназначения https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Суд не стал отправлять под домашний арест сына Павла Астахова по делу о мошенничестве на 1.2 миллиарда
6 Собянин уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино,
7 В Мангистауской области забастовали все рабочие месторождения Каламкас! https://forum-msk.org/material/news/1...
8 1 декабря вслед за нефтяниками АО «Мангистауманайгаз» забастовали и рабочие АО «Каражанбасмунайгаз», https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Россия выделила $150 млн на строительство пяти школ в Таджикистане
10 Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Дом культуры «ГЭС-2» на месте электростанции https://forum-msk.org/material/news/1...
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