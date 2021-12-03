Любимова вручила деятелям культуры более 250 госнаград за 2021 год

Там длинный список.
Народный артист СССР, балетмейстер и педагог Михаил Лавровский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, оперный певец, актер Московского театра оперетты Юрий Веденеев - орденом Александра Невского, режиссер-постановщик "Мосфильма" Александр Муратов - орденом Дружбы.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден поэт Владимир Вишневский, который "О как внезапно кончился диван…".
Этой медалью второй степени награждали журналистов после Буденновска, и то не всех, через одного (тех, кто прятался за их спинами, награждали настоящими орденами). А теперь вот за "У Вас трусы порвались на коленке..."
Все щедрее наше государство. Да и возраст - пора, лишняя тысяча к пенсии.
Что за манера награждать не за подвиг или деяние, а по случаю, к дате, к празднику, ко дню рождения? А когда случается подвиг, как всегда некстати, медали всегда в дефиците, раздали уже на прошлый Новый год. Детям Дед Мороз приносит конфеты, а взрослым Любимова - госнаграды. И те, и другие радуются.
"Смотри, у меня "Белочка"!"
А у меня зато фантик блестящий!"
"А у меня Александр Невский!"
"А у меня зато под цвет пиджака!"
Спасатели, что погибли на шахте в Кузбассе, посмертно получили по "Ордену Мужества". Может и не успели проявить какое-то особое мужство, зато посмертно.
Те, кто награжден прижизненно, тоже не успели. Да и не больно торопились.
Зато министр культуры и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили подготовку к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Предлагаю на праздничном буклете напечатать пушкинское:
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим...
Или это экстремизм и оскорбление чувств? Тогда "За заслуги перед Отечеством". Посмертно. Медаль. Но первой степени! Пушкин все-таки...
А.Б.
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