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Московский листок

Любимова вручила деятелям культуры более 250 госнаград за 2021 год

Опубликовано 03.12.2021 в разделе комментариев 0

культура тупость
Любимова вручила деятелям культуры более 250 госнаград за 2021 год

Там длинный список.

Народный артист СССР, балетмейстер и педагог Михаил Лавровский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, оперный певец, актер Московского театра оперетты Юрий Веденеев - орденом Александра Невского, режиссер-постановщик "Мосфильма" Александр Муратов - орденом Дружбы. 

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден поэт Владимир Вишневский, который "О как внезапно кончился диван…".

Этой медалью второй степени награждали журналистов после Буденновска, и то не всех, через одного (тех, кто прятался за их спинами, награждали настоящими орденами). А теперь вот за "У Вас трусы порвались на коленке..."

Все щедрее наше государство. Да и возраст - пора, лишняя тысяча к пенсии.

Что за манера награждать не за подвиг или деяние, а по случаю, к дате, к празднику, ко дню рождения? А когда случается подвиг, как всегда некстати, медали всегда в дефиците, раздали уже на прошлый Новый год. Детям Дед Мороз приносит конфеты, а взрослым Любимова - госнаграды. И те, и другие радуются. 

"Смотри, у меня "Белочка"!"

А у меня зато фантик блестящий!"

"А у меня Александр Невский!"

"А у меня зато под цвет пиджака!"

Спасатели, что погибли на шахте в Кузбассе, посмертно получили по "Ордену Мужества". Может и не успели проявить какое-то особое мужство, зато посмертно.

Те, кто награжден прижизненно, тоже не успели. Да и не больно торопились.

Зато министр культуры и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили подготовку к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Предлагаю на праздничном буклете напечатать пушкинское:

Мы добрых граждан позабавим

И у позорного столпа

Кишкой последнего попа

Последнего царя удавим...

Или это экстремизм и оскорбление чувств? Тогда "За заслуги перед Отечеством". Посмертно. Медаль. Но первой степени! Пушкин все-таки...

А.Б.




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