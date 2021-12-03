Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize mc и Oxxxymiron

Мне принесли письмо, написанное «группой патриотов» председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором его просят «пресечь преступную деятельность» рэперов Noize mc и Oxxxymiron. Считаю важным придать этот документ максимальной гласности.

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Уважаемый Александр Иванович!

Вы известны не просто как большой патриот России и неравнодушный человек, но и как чрезвычайно внимательный и прозорливый защитник Отечества, замечающий самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками. Одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы проповедник наркотического тумана сбежал из России и будем надеяться закончил своё преступное творчество. От всех патриотов России, спасибо Вам, что обратили внимание на Моргенштерна, в результате чего этот персонаж быстренько покинул территорию России.

Сегодня хочется обратить Ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Noize mc и Oxxxymiron, известных в миру, как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО. Недавно оба рэпера выпустили так называемые «альбомы», которые свободно распространяются в сети и уже прослушаны миллионами граждан России, прежде всего молодого возраста. Чему же учат рэперы нашу молодежь, пока государство бездействует.

Вот как Noize mc рисует лицо наших силовиков «шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. Это было отступление заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ.

Вернемся к рэперам. Oxxxymiron пошел ещё дальше. В одной из его последних песен открыто романтизируются запрещенные (экстремистские) организации. Здесь же Мирон Федоров доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами, которые, по его словам, должны исчезнуть. Мирон Федоров в другой песне создает положительный образ иностранного агента, разрушая все усилия государства по оповещению населения. Мирон Федоров открыто признал, что работает на Госдеп и заявил, что его «альбом» приравнивается к госперевороту, что является открытым призывом к свержению законной власти и изменой Родине. Указанный рэпер также сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман.

В связи с изложенным просим Вас принять меры по пресечению преступной деятельности Noize mc (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).

Группа патриотов России