Липецкий облсуд восстановил на работе вагоновожатую, председателя первички профсоюза

29 ноября Липецкий областной суд отменил решение районного суда и восстановил на работе Татьяну Николаевну Вострикову - водителя трамвая, председателя первичной профорганизации работников Липецкого горэлектротранса, входящую в РПРиУ-СПР и в пресловутый МПРОТ.

Т.Н.Вострикова водит липецкие трамваи с 1994 года (!), с 2009 года возглавляет первичную профорганиззацию работников МУП ГЭТ Липецка (тогда именовавшуюся СОЦПРОФ).

Липецкий областной суд согласился с доводами истицы и представлявшего ее интересы генерального инспектора труда СПР С.В.Храмова. Суть которых в том, что приписываемые водителю трамвая нарушения выявлены установленной в кабине ее трамвая видеокамерой, незаконно установленной без согласия работницы и без заключения с ней соответствующего дополнительного соглашения к трудовому договору.

А выявлено было: антиковидный намордник иногда сползал с носа водителя трамвая; вагоновожатая «недостаточно интенсивно нажимала на кнопку валидатора», в результате чего пассажир, оплативший проезд, не мог получить билет в вагоне.

Суд оценил довод С.В.Храмова о явном отсутствии среди липчан чудаков, которые, оплатив проезд, не будут брать билет, покорно ожидая контролера… И вообще странные какие-то «нарушения», позволяющие уволить человека.

Следует отметить, что Липецкий облсуд, в отличие от Мосгорсуда, принимая решение о восстановлении незаконно уволенного работника в тот же день выдает ему исполнительный лист!

Так что Татьяна Николаевна уже 30 ноября приступила к работе, потребовав от начальства убрать из ее кабины видеокамеру и разъяснив членам профсоюза и другим водителям незаконность установки этих камер.

К сожалению, существенный вред в этом деле причинил некто Дашков, заявивший представляемый им МПРОТ третьим лицом в этом процессе на стороне… ответчика-работодателя. Что для профсоюзного деятеля является нонсенсом, обычно профсоюзы защищать своих членов перед работодателем, а не требуют их уволить.

Шесть лет назад СПР инициировал создание МПРОТ путем объединения в один профсоюз первичек работников гортранспорта из разных профсоюзов СПР: ГЭТ Липецка, Пятигорска, Перми и Мосгортранса, который создавал и которым руководил член КПРФ А.П.Десетирик, скончавшийся в 2020 году.

В 2016 году, по рекомендации А.П.Десетирика председателем МПРОТ был избран Ю.В.Дашков, а его заместителями – лидеры четырех первичек, образовавших МПРОТ годом ранее, включая и Т.Н.Вострикову.

К еще большему сожалению, именно Дашков, являясь членом МГК КПРФ, втерся в доверие к В.Ф.Рашкину, поливая грязью и члена КПРФ Татьяну Николаевну Вострикову и свободные профсоюзы, входящие в СПР.

Об этом свидетельствуют прилагаемые характеристики, представленные в суд Дашковым и райкомом КПРФ.

Странно, партийная организация, которая знает т.Вострикову как облупленную, дает ей отличную характеристику. А профсоюз - откровенно топит...

Пресс-служба СПР