Леса Дальнего Востока передадут Японии?! А может и правильно?

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу 75% лесоперерабатывающего холдинга RFP Group Абрамовича японской Iida Group Holdings.

Инвестор должен выполнить ряд условий: вложить $150 млн, удвоить переработку леса и сохранить рабочие места.

Я почти порадовался данной информации, но вовремя вспомнил, что еще месяца два назад руководитель компании RFP Group обратился к главе Российского Правительства с предложением о передаче компании контроля за всеми лесами российского Дальнего Востока, а также в разрешении компании экспорта леса-кругляка в Китай, в качестве исключения.

И тогда инициатива руководства RFP Group также получила одобрение Правительства.

Что получается в итоге…

А в итоге получается, что после оформления сделки, все дальневосточные леса России могут оказаться под контролем японской компании с российской регистрацией. А не означает ли это фактическую передачу Дальнего Востока в долгосрочную аренду Японии с дальнейшим правом полной передачи???

С другой стороны, смотрю на то, как с нашей тайгой расправляются наши же российские люди и думаю, а может оно и лучше будет, если земли к новому, бережливому хозяину отойдут, с учетом нашего менталитета и наших, российских чиновников.

И примеров того, как таежные богатства просто уничтожаются – масса!

Вот, например…

На сайте «Вести-Приморье» прочитал статью «Сезон сбора «золота» тайги закрыт: Шишкари подсчитывают заработок». Статья основана на видеорепортаже Виктории Шандыбиной.

Статья посвящена деятельности ООО и Р «Сидатун». Там даже присутствует интервью председатель правления общественной организации Олега Юшкина: «Орех будет в промышленной переработке. С ореха выйдет 30 процентов ядра. Как правило, 25 - считается хорошо, 27 - здорово, а 30 — подарок судьбы».

Далее автор репортажа, имея в виду организацию «Сидатун» со складами в селе Мельничное Красноармейского района Приморского края, говорит о том, что орех уйдет на экспорт в Европу и Китай, часть на внутренний рынок.

В момент киносъемки даже удалось заснять загрузку фуры, отправляющейся с кедровым лакомством в Китай.

Почему меня удивила эта передача, которая прошла по местным, оплачиваемым Администрацией Приморья телеканалам?

Да, потому что ООО и Р «Сидатун» не только не должно было стать хвалебным объектом репортажа краевых СМИ. Она не имела права вообще орех собирать! А уже собранный орех обязаны были арестовать судебные приставы Красноармейского района.

Поясню почему…

В 2019 году Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой было инициирована проверка в отношении ряда приморских компаний, занимающихся заготовкой и экспортом кедрового ореха.

Проверка проводилась, в том числе и в отношении общественная организация охотников и рыболовов «Сидатун».

По результатам проверки в отношении данной организации были выявлены существенные нарушения договора аренды лесного участка в части, касающейся сбора лесных дикоросов, в т.ч. ореха кедрового.

В частности, проверкой было установлено, что между данной организацией и управлением лесного хозяйства (ныне министерством лесного хозяйства) 31.10.2012 года был заключен договор аренды лесного участка общей площадью 22117 га на территории Рощинского лесничества, согласно которого «Сидатун» получало право осуществления деятельности по заготовке лесных ресурсов, в т.ч. кедровых орехов.

В период с 2012 по 2018 годы данная организация согласно поданных лесных деклараций заготовила 1459,1 тонн кедрового ореха. При этом разрешенный объем сбора ореха за 10-летний период согласно проекту освоения лесов не может превышать на 820 тонн.

Тем не менее, сотрудники лесного управления приняли данные декларации.

Более того, анализ отчетов, сделанный сотрудниками прокуратуры, установил, что фактически на участке «Сидатун» собрала за указанный выше период 1938,5 тонн кедрового ореха, существенно превысив допустимые нормы.

По данному факту прокуратурой было направлено представление об устранении нарушений. Вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.3 ст.8.25 КоАП РФ.

24.06.2019 года прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании ущерба, причиненного Российской Федерации.

Решением Красноармейского районного суда от 06.08.2019 года требования прокуратуры были удовлетворены. «Сидатун» должна была вернуть государству 5 268 591 рубль 87 копеек.

Данная сумма до сих пор не возвращена государству в полном объеме. 08.06.2020 года отделением судебных приставов по Красноармейскому району возбуждено исполнительное производство № 7586/20/25019-ИП. Задолженность по оплате составляет почти 4 млн. рублей.

Постановлением департамента лесного хозяйства Администрации Приморского края от 24.10.2019 года данная организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, в связи с наличием в действиях общества охотников и рыболовов «Сидатун» состава преступления, предусмотренного ст.330 УК РФ, 29.04.2019 года прокуратурой в УМВД РФ по Приморскому краю направлены материалы проверки в соответствии со ст.37 УПК РФ. Однако, проверка по данным материалам затянулась на годы.

28.07.2020 года уже министерство лесного хозяйства Приморского края обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу «Сидатун» о взыскании арендной платы по договору аренды лесного участка за сверхлимитную добычу ореха кедрового в размере 24 858 471 рубль (дело № А51-11789/2020), из которых задолженность в федеральный бюджет составляет 3 765 879 рублей 59 копеек, в краевой бюджет – 21 089 221 рубль 79 копеек.

Суд первой инстанции по данному делу, состоявшийся 14 октября 2021 года, решил взыскать с Общественной организации охотников и рыболовов "Сидатун" Красноармейского района в пользу Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края 22152544 рублей 12 копеек задолженности по арендной плате.

Взыскать с Общественной организации охотников и рыболовов "Сидатун" Красноармейского района в доход федерального бюджета 133763 рублей государственной пошлины.

Заседание аппеляционного суда состоится 20.12.21 года.

ООО и Р «Сидатун» с целью уклонения от уплаты платежей и с целью продолжения сбора кедрового ореха обратилось в Министерство лесного хозяйства администрации Приморского края с заявлением о согласовании передачи прав и обязанностей по договору аренды от 05.06.2009 №7/34 от ОООиР «Сидатун» к ООО «Тис».

По результатам рассмотрения обращения общественной организации Министерство письмом от 03.02.2020 №38/638 отказало в согласовании переуступки прав по договору аренды лесного участка от 05.06.2009 №7/34 по мотиву наличия задолженности по этому договору в федеральный бюджет в сумме 3 765 879 руб. 09 коп., и в краевой бюджет в сумме 21 089 221 руб. 79 коп.

Не согласившись с вышеуказанным отказом, посчитав его незаконным и нарушающим права и законные интересы общественной организации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ООО и Р «Сидатун» обратилась в арбитражный суд.

Постановлением № Ф03-1155/2021 по делу № А51-4885/2020 от 01 апреля 2021 года Арбитражный суд Дальневосточного округа окончательно отказал ООО и Р «Сидатун» в его исковых требованиях.

Вот такая интересная история.

Судя, по судебным тяжбам, министерство лесного хозяйства продолжает добиваться достойного наказания в отношении компании-нарушителя. Однако, появление на экране приморских телевизоров репортажа Шандыбиной, а на сайте «Вестей-Приморья» одноименной статьи говорит (с моей точки зрения) о том, что-либо приморские журналисты за деньги готовы рекламировать и обелять кого угодно (будь то, хоть бандит, хоть проходимец), либо в краевом правительстве у бизнеса господина Юшкина и подконтрольной ему организации «Сидатун» есть сильный и заинтересованный покровитель.

Но с этим должны разбираться уже правоохранительные органы, сотрудники которых порой сами оказываются в «интересных ситуациях.

К примеру, на сегодняшний день в Приморье рассматривается версия о причастности к убийству краснокнижного амурского тигра главы ОЭБ и ПК УМВД по Владивостоку, подполковника Ильи Корчевца. О чем написала газета «Комсомольская правда».

Тело животного с огнестрельным ранением нашли в ночь на 20 ноября в лесном массиве в 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморского края. Неподалеку находилась группа охотников, в составе которой был и Илья Корчевец.

По одной версии охотившийся вместе со своими друзьями в данном лесном массиве подполковник случайно обнаружил труп тигра, о чем сообщил своим коллегам. По другой, у следователей есть подозрения, что к убийству краснокнижной кошки может быть причастен и сам полицейский.

Прояснить ситуацию смогут результаты вскрытия погибшего животного – специалисты уверены, что убившая тигра пуля до сих пор находится в его теле. Если так и окажется, то причастность или непричастность Корчевца к убийству редкого хищника установит баллистическая экспертиза.

Если кратко…

Вот и думай после такого, нужно ли передавать леса Японии или нет???