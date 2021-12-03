Два сюжета и их внутренняя связь

Состояние богатейших россиян выросло с начала года на 38 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2021 года увеличилось на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам. Всего в списке 500 богатейших людей мира 26 граждан России.

Больше всего за год разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние сейчас оценивается в $30,8 млрд. В топ-500 миллиардеров Михельсон находится на 45-м месте. С начала года капитал предпринимателя вырос на $6 млрд.

Вторым среди россиян идёт президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние агентство оценивает в $30,8 млрд, за год оно увеличилось на $21 млн. Третье место у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Его активы подорожали на $4,18 млрд — до

Одним из лидеров среди россиян по размеру заработанного стал совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Аликперов. Его состояние выросло за год на $4,3 млрд — до $21,6 млрд.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на 4,18 миллиарда долларов - до 27,2 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал богаче на 3,12 миллиарда. Сейчас его капитал составляет 27 миллиардов долларов. Собственник "металлоинвеста" Алишер Усманов разбогател на 310 миллионов долларов - до 21,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. На долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов экономики России.

Росстат зафиксировал новый 6-летний рекорд роста цен

Инфляция в России с 23 по 29 ноября резко ускорилась до 0,46% с отметки 0,2% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция к 29 ноября подскочила до 8,4% после небольшого замедления до 8,06% в предыдущий недельный период. Показатель достиг самого высокого значения с начала 2016 года.

С начала года к 29 ноября потребительские цены выросли на 7,51%, с начала месяца — на 0,96%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,1%, цены на дизельное топливо выросли на 0,7%.

В связи с резким ускорением инфляции Росстат даже выпустил специальный комментарий:

«Рост средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года составил 0,46%. Это на 0,26 п. п. больше, чем неделей ранее. Среди основных причин: резкий предновогодний рост цен за поездку на отдых в Турцию — 55,18% за неделю с 23 по 29 ноября. Неделей ранее (с 16 по 22 ноября) рост цен на туристические путевки в Турцию составлял 4,7%, двумя неделями ранее — 0,5%. С начала года цены на поездки в Турцию выросли на 89,3%», — говорится в сообщении ведомства.

«Кроме того, на рост индекса на неделе с 23 по 29 ноября повлияли: рост курса доллара и евро за неделю на 2,1%; учет влияния роста цен на товары и услуги, не включенные в еженедельный мониторинг цен», — отмечают в Росстате.