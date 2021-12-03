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Московский листок

Закончится ли все публичной поркой или впервые в российской истории владельцы понесут реальное наказание за гибель людей?

Опубликовано 03.12.2021 в разделе комментариев 0

шахтеры кузбасс
Закончится ли все публичной поркой или впервые в российской истории владельцы понесут реальное наказание за гибель людей?

Президент холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», Михаил Федяев и гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести ответственность за взрыв на «Листвяжной». Их слова на совещании по безопасности в угольной отрасли Кузбасса с президентом России Владимиром Путиным приводит «Интерфакс».

Алексеев заявил, что внешние факторы показывали, что проблем на шахте нет. «Вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека — это катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», — добавил он.

О готовности понести ответственность также заявил Федяев. При этом он заявил, что холдинг не экономил на средствах безопасности и защиты, а оборудование на шахты покупалось самое новое. «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул», — сказал президент СДС.

Наверно, отсюда растут ноги у неожиданной щедрости холдинга к пострадавшим.

Губернатор Сергей Цивилев 28 ноября озвучил, что "Выплаты будут по погибшим 150 тысяч рублей от области и 100 тысяч рублей - от района, итого 250 тысяч рублей. По тем, кто находится в больнице, - 100 тысяч от области и 50 тысяч от района, итого 150 тысяч".

Это вызвало дополнительную волну возмущения, и холдинг вдруг заявил, что семьи погибших получат по 2,5 миллиона и множество пожизненных преференций. Таких щедрот ранее не наблюдалось – видимо, владельцам уже к тому моменту довели, что отделаться наказанием стрелочников не получится.

Посмотрим, закончится ли все показательной публичной поркой или и правда впервые в российской истории владельцы понесут реальное наказание за гибель десятков людей.

А,Б.



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