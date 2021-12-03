Москва может ограничить празднование Нового года

В ночь на 1 января власти столицы не планируют закрывать Тверскую улицу для народных гуляний, как было в допандемийные годы. При этом в других районах Москвы будут открыты около 20 новогодних площадок с тем, чтобы горожане праздновали в своих районах и реже приезжали в центр.

Вводить систему QR-кодов в ресторанах на Новый год пока не планируется.

Кремлевскую елку в этом году перевели в онлайн-формат.

Да можно и весь Новый год провести в онлайн-формате: покажут по телевизору елку с Симоньян в роли Снегурочки, Киселев откупорит шампанское в прямом эфире, ну там Путин с поздравлениями и так онлайн всю дорогу… И новогодний «Огонек», где разные вип-персоны пожрут за нас все, что нам бы тоже хотелось, но дорого… А что?

А.Б.