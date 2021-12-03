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Московский листок

Росстат зафиксировал новый 6-летний рекорд роста цен

Опубликовано 03.12.2021 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7937 написал 03.12.2021 18:37
Каганович с бандой организовал Голодомор на славянских землях?
Сионо-олигархи - верные последователи Кагановича и Сталина?
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(без названия)
Naturalist написал 03.12.2021 18:28
Родину окончательно продали, пора заканчивать со стабильностью.
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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
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