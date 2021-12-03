Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Любимова вручила деятелям культуры более 250 госнаград за 2021 год https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Состояние богатейших россиян выросло с начала года на 38 млрд долларов https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Росстат зафиксировал новый 6-летний рекорд роста цен
4 Владелец «Листвяжной» на совещании с Путиным заявил о готовности "понести наказание" https://forum-msk.org/material/news/1...
5 На большую пресс-конференцию Путина позовут "иностранных агентов"
6 Долги россиян по налогам хотят взыскивать во внесудебном порядке
7 Окружение Путина выкупило «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru
8 США ввели санкции против белорусского госдолга и сына Лукашенко
9 Москва может ограничить празднование Нового года в центре города https://forum-msk.org/material/news/1...
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стоик7937 написал 03.12.2021 18:37
Сионо-олигархи - верные последователи Кагановича и Сталина?
Naturalist написал 03.12.2021 18:28