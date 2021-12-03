Росстат зафиксировал новый 6-летний рекорд роста цен #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Любимова вручила деятелям культуры более 250 госнаград за 2021 год https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Состояние богатейших россиян выросло с начала года на 38 млрд долларов https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Росстат зафиксировал новый 6-летний рекорд роста цен 4 Владелец «Листвяжной» на совещании с Путиным заявил о готовности "понести наказание" https://forum-msk.org/material/news/1... 5 На большую пресс-конференцию Путина позовут "иностранных агентов" 6 Долги россиян по налогам хотят взыскивать во внесудебном порядке 7 Окружение Путина выкупило «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru 8 США ввели санкции против белорусского госдолга и сына Лукашенко 9 Москва может ограничить празднование Нового года в центре города https://forum-msk.org/material/news/1...



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