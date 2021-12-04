Пандемия показывает, что раскол мира не так уж глубок, как кажется

В империалистическом мире борьба за техническое и технологическое первенство, рынки сбыта, в конечном итоге, за прибыль не прекращается никогда. Периоды экономического роста несколько снижают градус противостояния, в кризисы соперничество ужесточается вплоть до локальных или мировых войн. Однако в определённых аспектах внутренней политики едины как буржуазные демократии, так и диктатуры, как либералы, так и консерваторы, как носители западных ценностей, так и ревнители отечественных духовных скреп. Яркий пример - пандемия коронавирусной инфекции.

Такие разные, на первый взгляд, правительства ведут себя совершенно одинаково в отношении собственных граждан - запугивают, ограничивают QR-кодами, штрафуют, дискриминируют. "Эффективная" капиталистическая система в очередной раз показала, что не способна решать не только экологические проблемы, производя горы мусора и разрушая озоновый слой в погоне за потреблением. Она пасует даже перед угрозой прямого человеческого вымирания. Буржуазные правительства не в состоянии объединить планетарный научный потенциал, чтобы в кратчайшие сроки создать мощную и убедительную вакцину. Они бросились конкурировать в этой сфере, ставя препоны и подножки друг другу, стремясь захватить преимущество, получить дивиденды на человеческой беде.

Эти спекулянты и врали создали нечто, несколько помогающее от вчерашних штаммов, но вирус словно в сговоре с ними постоянно мутирует и требует всё новых уколов, дополнительных бюджетных ассигнований. Значительная часть населения властям не доверяет, потому что, какие бы катаклизмы не случались, миллиардеры, члены правительств и депутаты всё равно продолжают богатеть - им на руку и засуха, и наводнение, и инфляция, и локаут, и война, и гонка вооружений, абсолютно всё, что заставляет людей страдать.

Так называемая добровольность при вакцинации превращена нынче в издевательство. Человек подписывает согласие, беря на себя все риски последствий (в случае чего государство покажет ему крепкий кукиш бесплатной медицины), потому что иначе может потерять работу, его жизнь станет адом: не сможешь подать документы ни в паспортный стол, ни в отдел соцобеспечения, ни в Пенсионный фонд; нужно похоронить родственника, а ни в одно госучреждение не зайдёшь и т.д. В общем-то привычная, мнимая и лицемерная, государственная "забота" о вашем здоровье. Если не подчинишься, то сиди дома, пока не выкинут за неуплату коммунальных, и помирай, никто не вспомнит.

При этом привитым ничто не мешает болеть и переносить заразу, получив QR-коды. Связи между QR-кодами и здоровьем людей совершенно никакой. Однако появляется ещё один инструмент контроля над обществом, чтобы сохранять незыблемость и стабильность существующего порядка. В советской печати всегда присутствовала рубрика "Их нравы". В мечтаниях о разнообразии колбас мы сами стали её персонажами. Это был выбор нашего поколения и корить здесь, кроме себя, больше некого.